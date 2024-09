Cade da un costone: ricoverato 

È stato ritrovato a tarda notte - ferito - un escursionista trentino di 37 anni, , che sarebbe caduto da una falesia di Capo Pecora, in territorio di Arbus, ai confini con Fluminimaggiore. L’allarme è stato dato intorno alle 20.30: inizialmente, si è pensato a un escursionista disperso nei sentieri della zona. Tanto che si è alzato in volo un elicottero dell’Aeronautica, l’unico autorizzato a volare in certe condizioni.

Ma, nel giro di qualche minuto, è risultato chiaro che non si trattava di un turista disperso ma di un free climber, Daniele Sittoni, impegnato in una scalata: le pareti in granito di Capo Pecora sono particolarmente amata da chi pratica l’arrampicata sportiva. Sul posto sono arrivati le ambulanze del 118 di Fluminimaggiore e dell’Areus di Iglesias, i carabinieri di Fluminimaggiore e di Buggerru, i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino.

Difficile capire che cosa possa essere accaduto: secondo le prime informazioni raccolte dalla centrale del 118, il turista sarebbe caduto da una notevole altezza. Ma il fatto che non venisse ritrovato in breve tempo ha fatto prendere in considerazione una serie di altre ipotesi: il free climber potrebbe essere scivolato lungo un costone e finito in mare. Intorno a mezzanotte, l’uomo è stato finalmente raggiunto. Con l’elisoccorso è stato trasportato al Brotzu: ha riportato un trauma facciale e perdeva sangue da un timpano ma sarebbe arrivato all’ospedale vigile per quanto notevolmente confuso e, quindi, non in grado di raccontare la sua disavventura. La ragazza che era con lui, fortunatamente, non ha riportato traumi ed è tornata, lungo il sentiero, verso il paese accompagnata dai tecnici del soccorso alpino.

La zona è stata teatro di una tragedia 4 anni fa, quando persa la vita un’escursionista: a ottobre 2020 una turista spagnola di passaporto svizzero, Laura Vara Garcia di 34 anni, è precipitata mentre, con un gruppo di connazionali, stava scalando il “Big Ben”.

