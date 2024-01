Cade da un capannone e muore 

Stava lavorando da solo, Sergio Vannini, sopra il capannone di Miali Canu, ieri mattina era arrivato presto nell’azienda agricola a pochi chilometri da Buddusò. Il fabbro di Bono è caduto da una altezza di quasi sette metri. Sergio Vannini era solo ed è morto solo, nessuno ha assistito all’incidente che gli è costato la vita e nessuno ha potuto soccorrerlo. Un’ulteriore tragica circostanza nell’ennesimo infortunio mortale sul lavoro in Sardegna. Vannini, 63 anni, di Bono, è volato dal tetto del capannone per ragioni che sarà difficile accertare. ll suo corpo privo di vita è stato trovato intorno a mezzogiorno, le operazioni di soccorso, scattate anche con l’ausilio dell’elicottero di Areus (in un primo momento si è sperato che fosse possibile rianimare Vannini), sono state purtroppo inutili. Molto difficile stabilire l’orario della caduta del fabbro e quello del decesso. L’unico dato certo è che intorno alle 9,30, l’uomo ha letto un messaggio. La conferma arriva dalla persona che ha visto le spunte blu, quindi Vannini a quell’ora era ancora vivo.

ll tetto bagnato

Dopo il ritrovamento del corpo (è stato il proprietario del capannone a lanciare l’allarme) nelle campagne di Miali Canu, sono arrivati i Carabinieri, il personale del 118 e gli ispettori del lavoro della Asl di Olbia (Spresal). Le indagini sono iniziate subito e si sono concentrate, almeno nella fase iniziale, sulla dinamica dell’incidente. Vannini era impegnato nella realizzazione della tettoia del capannone. Una struttura in metallo che il fabbro stava finendo di montare. L’uomo era impegnato nelle operazioni di bullonatura di una lastra. L’umidità della notte ha reso scivolosa la superficie del tetto e l’uomo potrebbe avere perso l’equilibrio. Sergio Vannini era un artigiano esperto, la sua azienda (con sede a Bono) si occupa di lavori per il comparto zootecnico, quindi era molto di più di un abile fabbro. Ma qualcosa, sopra il capannone, non è andato per il verso giusto. Cadendo l’uomo ha battuto la testa ed è stata questa, probabilmente, la ragione del decesso. Il corpo è stato trasferito a Sassari, per l’autopsia che potrebbe essere effettuata già nella giornata di oggi. Ed è la Procura di Sassari che ha delegato ai Carabinieri e allo Spresal della Asl di Olbia le indagini.

Il cantiere sotto verifica

Gli ispettori del lavoro della Asl di Olbia ieri hanno avuto difficoltà a ricostruire l’organigramma del cantiere, a quanto pare non sarebbe stato trovato il contratto tra committente e imprese. Sergio Vannini, sulla carta, lavorava per conto di una persona a lui vicina, si parla di un familiare. Ma le verifiche sono in corso. L’uomo lascia la moglie e due figlie.

