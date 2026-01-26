Cade da dieci metri di altezza, grave un operaio 

Sul tetto di un edificio commerciale, in viale Monastir, stava recuperando le luminarie natalizie. All’improvviso ha perso l’equilibrio ed è finito nel vuoto, cadendo forse dal lucernario e finendo sul pavimento dentro l’emporio, Stock Mania, dopo un volo di una decina di metri. È vivo per miracolo.

L’incidente

G. F. 34 anni, originario di Sanluri, è vivo per miracolo. Ha riportato ferite in diverse parti del corpo, ma non correrebbe pericolo di vita. Una caduta che appare una fatalità e sulla quale ora indagano lo Spresal e i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu. Gli inquirenti avrebbero già raccolto diverse testimonianze. Non è da escludere il recupero anche di immagini di qualche telecamere. Indagini completate da un sopralluogo andato avanti a lungo nel tardo pomeriggio, che si propone di ricostruire tutto nei particolari e di risalire ad eventuali responsabilità. Sulla vicenda il riserbo è assoluto. Entro oggi gli investigatori invieranno una prima dettagliata informativa alla Procura.

L’episodio

L’incidente è accaduto dopo le 16, l’allarme è stato immediato. Come l’arrivo di una ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito al Brotzu dove è ricoverato. E immediato è stato pure l’arrivo dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu, unitamente al personale tecnico dello Spresal (Servizio prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Asl di Cagliari.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito sino ad ora l’operaio, con residenza a San Gavino, era impegnato nella rimozione delle luminarie natalizie dai cornicioni dello stabile. L'operaio che si trovava sul tetto dell'edificio, sarebbe caduto attraverso un lucernario.Non è dato sapere se il giovane sia salito da solo sul tetto o in compagnia di qualche collega. Di sicuro è stato immediato l’arrivo di un’ambulanza del 118: il giovane ferito è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale “Brotzu”.

Salvo per miracolo

Nonostante la violenza dell'impatto e i traumi riportati, dalle prime informazioni apprese dai sanitari, l'uomo non verserebbe in pericolo di vita.Sul luogo dell’incidente sono stati avviati i rilievi tecnici di rito, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

