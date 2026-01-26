VaiOnline
Sestu.
27 gennaio 2026 alle 00:30

Cade da dieci metri di altezza, grave un operaio 

È scivolato mentre stava ritirando gli addobbi natalizi dal tetto di un edificio commerciale 

Sul tetto di un edificio commerciale, in viale Monastir, stava recuperando le luminarie natalizie. All’improvviso ha perso l’equilibrio ed è finito nel vuoto, cadendo forse dal lucernario e finendo sul pavimento dentro l’emporio, Stock Mania, dopo un volo di una decina di metri. È vivo per miracolo.

L’incidente

G. F. 34 anni, originario di Sanluri, è vivo per miracolo. Ha riportato ferite in diverse parti del corpo, ma non correrebbe pericolo di vita. Una caduta che appare una fatalità e sulla quale ora indagano lo Spresal e i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu. Gli inquirenti avrebbero già raccolto diverse testimonianze. Non è da escludere il recupero anche di immagini di qualche telecamere. Indagini completate da un sopralluogo andato avanti a lungo nel tardo pomeriggio, che si propone di ricostruire tutto nei particolari e di risalire ad eventuali responsabilità. Sulla vicenda il riserbo è assoluto. Entro oggi gli investigatori invieranno una prima dettagliata informativa alla Procura.

L’episodio

L’incidente è accaduto dopo le 16, l’allarme è stato immediato. Come l’arrivo di una ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito al Brotzu dove è ricoverato. E immediato è stato pure l’arrivo dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu, unitamente al personale tecnico dello Spresal (Servizio prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Asl di Cagliari.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito sino ad ora l’operaio, con residenza a San Gavino, era impegnato nella rimozione delle luminarie natalizie dai cornicioni dello stabile. L'operaio che si trovava sul tetto dell'edificio, sarebbe caduto attraverso un lucernario.Non è dato sapere se il giovane sia salito da solo sul tetto o in compagnia di qualche collega. Di sicuro è stato immediato l’arrivo di un’ambulanza del 118: il giovane ferito è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale “Brotzu”.

Salvo per miracolo

Nonostante la violenza dell'impatto e i traumi riportati, dalle prime informazioni apprese dai sanitari, l'uomo non verserebbe in pericolo di vita.Sul luogo dell’incidente sono stati avviati i rilievi tecnici di rito, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

