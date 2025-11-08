Cade da cavallo, paura per una 19enne 

La caduta improvvisa, il sangue, la chiamata dei soccorsi e il ricovero in ospedale in attesa di un intervento chirurgico non urgente. È successo tutto in pochi minuti ieri mattina al centro ippico San Simone a Sa Illetta quando una ragazza di 19 anni è stata disarcionata dal proprio cavallo finendo rovinosamente a terra. L’impatto col suolo è avvenuto con viso e le mani, tanto da aver provocato alcune fratture, a polsi e mascella, e diverse lacerazioni alla bocca. L’ambulanza del 118 è arrivata quasi subito portando la ragazza all’ospedale Brotzu dove i medici del Pronto soccorso hanno constatato anche un forte trauma cranico che ha richiesto l’osservazione della giovane.

Il ricovero è stato quindi necessario anche per attendere il consulto del chirurgo maxillofacciale che dovrebbe intervenire nei prossimi giorni per risolvere la frattura al viso.

Fatalità

«È stata pura sfortuna durante un normale allenamento», raccontano i testimoni, tra cui la presidente Elisa Pillosu. «La ragazza è una cavallerizza esperta e non ha commesso alcun errore. Né tantomeno il cavallo si è imbizzarrito. Si è trattato di una caduta come tante altre, ma questa volta la ragazza non ha fatto in tempo a proteggersi il viso con le braccia. Da qui la frattura al volto».

Sotto osservazione

Nonostante gli attimi di paura, il taglio al mento e i punti messi in ospedale, non c’è mai stato timore per la vita della giovane, anche se i medici del 118 ammettono che il trauma cranico poteva essere «potenzialmente grave». Il ricovero sotto osservazione è stato quindi obbligatorio.

Sollievo

«La ragazza è sveglia e cosciente», assicurano gli amici del circolo ippico. «E risponde ai messaggi del telefono anche dal letto dell’ospedale. Non è quindi in gravissime condizioni come in un primo momento si è pensato».

Insomma, «la dinamica dell’incidente è stata imprevedibile. Poteva capitare a tutti», ripetono i testimoni. Una caduta che quindi non ha colpevoli, ma che con un po’ più di sfortuna poteva finire in maniera decisamente diversa.

RIPRODUZIONE RISERVATA