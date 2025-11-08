VaiOnline
Sa Illetta.
09 novembre 2025 alle 00:30

Cade da cavallo, paura per una 19enne 

La giovane, esperta cavallerizza, ha riportato fratture e un trauma cranico  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La caduta improvvisa, il sangue, la chiamata dei soccorsi e il ricovero in ospedale in attesa di un intervento chirurgico non urgente. È successo tutto in pochi minuti ieri mattina al centro ippico San Simone a Sa Illetta quando una ragazza di 19 anni è stata disarcionata dal proprio cavallo finendo rovinosamente a terra. L’impatto col suolo è avvenuto con viso e le mani, tanto da aver provocato alcune fratture, a polsi e mascella, e diverse lacerazioni alla bocca. L’ambulanza del 118 è arrivata quasi subito portando la ragazza all’ospedale Brotzu dove i medici del Pronto soccorso hanno constatato anche un forte trauma cranico che ha richiesto l’osservazione della giovane.

Il ricovero è stato quindi necessario anche per attendere il consulto del chirurgo maxillofacciale che dovrebbe intervenire nei prossimi giorni per risolvere la frattura al viso.

Fatalità

«È stata pura sfortuna durante un normale allenamento», raccontano i testimoni, tra cui la presidente Elisa Pillosu. «La ragazza è una cavallerizza esperta e non ha commesso alcun errore. Né tantomeno il cavallo si è imbizzarrito. Si è trattato di una caduta come tante altre, ma questa volta la ragazza non ha fatto in tempo a proteggersi il viso con le braccia. Da qui la frattura al volto».

Sotto osservazione

Nonostante gli attimi di paura, il taglio al mento e i punti messi in ospedale, non c’è mai stato timore per la vita della giovane, anche se i medici del 118 ammettono che il trauma cranico poteva essere «potenzialmente grave». Il ricovero sotto osservazione è stato quindi obbligatorio.

Sollievo

«La ragazza è sveglia e cosciente», assicurano gli amici del circolo ippico. «E risponde ai messaggi del telefono anche dal letto dell’ospedale. Non è quindi in gravissime condizioni come in un primo momento si è pensato».

Insomma, «la dinamica dell’incidente è stata imprevedibile. Poteva capitare a tutti», ripetono i testimoni. Una caduta che quindi non ha colpevoli, ma che con un po’ più di sfortuna poteva finire in maniera decisamente diversa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari spaventa il Como

Finisce 0-0, nel finale occasionissima per Zito Luvumbo 
l Nello sport
Strade di sangue

Animali liberi di attraversare: «Servono barriere e dissuasori»

I sindaci chiedono «interventi mirati, inclusi più abbattimenti» 
Alessandra Carta
Sarcidano e Barbagia.

Amministratori disperati: «Troppi rischi»

Giorgio Ignazio Onano
Il focus

I leoni da tastiera? «Gente frustrata»

Mazzette (Università di Sassari): la logica del capro espiatorio alla base dell’odio social 
Piera Serusi
Siccità

La sete della Nurra: «Indennizzi subito e lotta agli sprechi»

Il grido di agricoltori e allevatori: la Regione intervenga senza indugi  
Mariangela Pala Fabrizio Ungredda
Il dibattito

Il rebus del fine vita, i nodi da sciogliere sulla morte “etica”

Associazioni, medici e legali al Brotzu: «Mancano ancora linee guida chiare» 
Umberto Zedda
Magie d’inverno

Intelligenza artificiale L’uomo quantistico nella nuova società

Derrick de Kerckhove a Nuoro: un futuro completamente diverso  
Giovanna Pittalis
Spettacoli

Il campione di Selegas sbanca il gioco in tv

Gabriele Casti, 34 anni, insegnante, alla “Ruota della fortuna” ha già vinto 209.900 euro 
Paolo Carta
Tragedia sulla A22

Incinta al nono mese, muore d’incidente

Ha urtato il tir che la precedeva. Nel Bolognese 18enne falciata sulle strisce 