Cade da cavallo durante la processione, 16enne in ospedale 

Doveva essere una giornata di festa e fede. A Nuoro, invece, la domenica dedicata alla processione in onore della Beata Maria Gabriella ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Una 16enne originaria di Orgosolo ieri verso mezzogiorno in via Badu ‘e Carros è caduta da cavallo sbattendo la testa. Soccorsa con tempestività, è stata trasportata all’ospedale San Francesco; le sue condizioni non sembravano preoccupanti ma nel corso della serata è stata sottoposta a due tac e ora si trova in Rianimazione.

Una mattinata attesa da tempo, quella di ieri. All’interno di un fitto programma allestito per i festeggiamenti della Beata Maria Gabriella, iniziati venerdì 12, l’appuntamento domenicale era senza dubbio quello principale. Santa messa alle 10, presieduta dal vescovo emerito di Tempio, Sebastiano Sanguinetti. A seguire, come da tradizione, la processione con i cavalieri e i fedeli con l’abito della tradizione.

Dopo il passaggio in viale Costituzione, mentre il numeroso corteo faceva rientro verso la parrocchia che sorge a pochi metri dal carcere di Badu ‘e Carros, il copione è improvvisamente cambiato. La giovane amazzone, in sella al cavallo di sua proprietà e che in passato aveva già partecipato ad analoghe processioni, è stata disarcionata. L’animale è inciampato su un marciapiede, facendo cadere in terra la ragazza che ha sbattuto la testa. I soccorsi sono stati immediati. Trasportata in ambulanza al San Francesco, se l’è cavata con un trauma cranico e tanto spavento. ( g. f. )

