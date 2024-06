Cade da cavallo a San Pietro, bambina soccorsa in elicottero 

Elisoccorso in azione due volte, ieri mattina, nel territorio di Baunei. Il primo intervento è stato effettuato intorno a mezzogiorno nell’entroterra, nella piana di Golgo, per soccorrere una bambina di 11 anni caduta da cavallo al termine della processione in onore di San Pietro che tradizionalmente si tiene nei pressi della chiesa campestre che si trova al centro dell’altopiano. La piccola amazzone è stata disarcionata, a processione finita, dal cavallo che montava, infastidito da un cagnolino che gironzolava davanti alla chiesa.

Dopo l’intervento dell’ambulanza partita da Baunei la bambina è stata presa in consegna dall’elicottero prontamente decollato da Olbia, atterrato nello spiazzo tra la chiesa e il maneggio, che l’ha trasferita all’ospedale San Francesco di Nuoro “in codice giallo” per gli accertamenti di rito. Già nel tardo pomeriggio i primi esami clinici effettuati nel nosocomio nuorese hanno accertato l’assenza di lesioni gravi.

Intorno alle 13 il secondo intervento dell’elisoccorso, effettuato lungo la costa, davanti alla spiaggia di Cala Mariolu – Ispuligidenie, per soccorrere una turista che lamentava forti dolori alla schiena in seguito ad una caduta a bordo del gommone sul quale stava effettuando un’escursione in compagnia di amici. Causa della disavventura forse un’onda anomala, che avrebbe fatto perdere l’equilibrio agli occupanti del gommone.

