Cade da 5 metri, grave un operaio   

Un imprevisto, poi il volo da quasi cinque metri d’altezza. Una caduta tremenda per un elettricista di Ghilarza che ieri mattina è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro mentre effettuava alcune manutenzioni nell’impianto di riscaldamento. Il 53enne è stato soccorso e trasferito con l’elicottero dell’Areus all’ospedale di Nuoro in codice rosso, con diversi traumi.

L’incidente

Sarebbe dovuta essere una mattinata di lavoro come tante altre. L’elettricista era intento a smontare la valvola di un condizionatore in uno studio in via Tirso quando si è verificato l’incidente. Per cause che devono ancora essere ben chiarite, all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è precipitato a terra. Sono stati momenti molto concitati, la caduta da circa cinque metri d’altezza è stata traumatica e l’uomo è rimasto immobile e dolorante sul pavimento. I soccorsi sono stati immediati: sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, gli operatori sanitari dopo le prime cure hanno chiesto l’intervento dell’elicottero per trasferire il paziente d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro. Il 53enne è sempre rimasto cosciente, ma per precauzione è stato accompagnato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Le verifiche

In via Tirso sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Ghilarza che hanno cercato di ricostruire l’accaduto che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori visto il volo da una simile altezza. Solo qualche mese fa un incidente analogo era finito tragicamente: alla periferia di Simaxis un operaio 50enne di Oristano era precipitato dalla copertura di un capannone e per lui non c’era stato niente da fare, inutili i soccorsi, era morto sul colpo. Ieri mattina fortunatamente l’incidente ha avuto un epilogo diverso e dopo i vari accertamenti da parte dei medici è emerso che le condizioni dell’elettricista sono meno gravi di quanto erano sembrate inizialmente nonostante i traumi riportati nella caduta.

