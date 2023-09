Ha tentato il volo con la tuta alare dove nessuno aveva mai osato, vicino a Castel Greifenstein, per poi volare sulla conca di Bolzano, ma è morto schiantandosi al suolo. Il giovane, che ieri sera non era ancora stato identificato, probabilmente intendeva atterrare in uno dei campi con il paracadute ma è precipitato in un bosco.