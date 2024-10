Cade con la sua moto: paura per un giovane, poi dimesso in serata 

Ha tenuto preoccupati i medici del pronto soccorso dell’ospedale Brotzu per qualche ora, un motociclista che è caduto con il suo mezzo ieri verso mezzogiorno sull’Asse mediano di scorrimento, ma alla fine tutto è andato per il meglio e il diciottenne cagliaritano, che guidava uno scooter Honda 125, è potuto tornare a casa. Ha diverse lesioni, ma nessuna particolarmente preoccupante e quindi in serata è stato possibile dimetterlo. Secondo i pareri dei sanitari del pronto soccorso, il giovane sta bene e non ha necessità di rimanere ricoverato nell’ospedale, dove per diverse ore è stato trattenuto in osservazione in una delle medicherie del pronto soccorso del principale ospedale sardo.

La dinamica dell’incidente non è stata ancora ben chiarita dagli agenti della sezione Infortunistica della Polizia locale, che ieri verso l’ora di pranzo sono stati impegnati per una serie di incidenti stradali concomitanti.

Pare che il giovane fosse in sella al suo scooter Honda 125 sul quale viaggiava sull’Asse mediano. Giunto all’incrocio con via Is Guadazzonis, la strada che poi conduce fino all’ospedale Binaghi, ha però perso il controllo della moto, che è caduta pesantemente, e il ragazzo ha urtato violentemente contro l’asfalto. Subito sono stati allertati la Polizia locale e il servizio 118: l’equipaggio di un’ambulanza ha caricato sul mezzo il motociclista appena diciottenne e l’ha condotto con codice rosso al pronto soccorso del Brotzu. Quando è giunto in ospedale, è stato subito dichiarato non in pericolo di vita.

