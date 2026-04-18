Cade con la bici: atleta in ospedale 

Incidente ieri pomeriggio a Sinnai, dove un ciclista di 43 anni, Gianmario Pintore di Alghero, arrivato con la squadra per preparare una gara in programma questa mattina, è caduto nella discesa finale della pista procurandosi ferite non gravi. L’uomo non ha perso coscienza: i soccorsi sono subito scattati con l’arrivo prima di un’ambulanza e poi dell’elisoccorso. Il ferito è stato adagiato sul velivolo che ha poi raggiunto il Brotzu di Cagliari, dove il ciclista è stato trattenuto in osservazione. L’incidente è accaduto durante un giro di prova nel tracciato, in vista della gara.

Nel pomeriggio di ieri a Ussana un pensionato di 73 anni, Fabio Simbula, si è fatto prestare da un amico una minimoto: mentre la provava per le strade del paese ha perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro un muro. L’uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sono giudicate gravi.

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