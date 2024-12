Cade Berrettini e avanza Sonego 

Matteo Berrettini esce al primo turno al Brisbane International, ATP 250 sul duro al Queensland Tennis Centre. Il 28enne romano, numero 34 del mondo, è stato sconfitto in rimonta (3-6, 6-3, 6-4) dall'australiano Jordan Thompson (n. 26). Nella notte ha giocato Matteo Arnaldi, contro l’altro australiano Alexei Popyrin.

Hong Kong

Due notizie buone e una cattiva per gli azzurri impegnati all'esordio stagionale nel torneo Atp 250 di Hong Kong. Parte col piede giusto Lorenzo Sonego. Il torinese ha superato al primo turno lo statunitense Brandon Nakashima in due set (7-6, 6-3), giocando un tennis molto solido e conservando la concentrazione dal primo all'ultimo punto. Entra in tabellone principale anche Francesco Passaro (108 Atp), grazie al successo nell’ultimo match di qualificazione sul kazako Denis Yevseyev 4-6, 6-2, 6-4. Al primo turno lo attende lo spagnolo Pedro Martinez, 43 del mondo. Esordio meno fortunato per Luciano Darderi (44 in classifica), che è stato superato per 6-3, 6-3, in appena 68 minuti di gioco, dal serbo Miomir Kecmanovic (54). Darderi ha retto fino al break subito nel fatidico settimo gioco del primo set. Nel secondo, ha perso il servizio al quarto game è andato ancora sotto senza più riemergere.

United Cup

Nella notte l’Italia di Flavio Cobolli, Jasmine Paolini e del doppio Errani-Vavassori ha affrontato a Sydney la Francia nel secondo e ultimo confronto del girone di United Cup. Domani cominciano i quarti di finale del torneo misto per Nazioni che si sta disputando tra Perth e Sydney.

