Cade a sorpresa la Stella Rossa 

Prove di forza per Medilav (4-1 sulla Toti Lounge Bar, con doppiette di Murgia e Lorusso) e Muppet (5-1 sull’Aiace) che nella penultima del girone di andata, restano al comando dell’Over Libertas Caam. La De Amicis però rimane in scia (a due punti) grazie al 3-1 sui Kaproni, che scivolano al quartultimo posto. Manis e Sainas siglano il 2-0 che consente al Bar Dessì di superare una Jupiter in crisi, sorpassata anche dallo Sporting Diddo’s, che però non va oltre lo 0-0 con Gli Incisivi. Il successo di misura della Neri Antiquariato/Barracca Manna sul Settimo 1967, consente ai cagliaritani di agganciare quota quindici.

Cade a sorpresa la capolista dei Master: Dessì condanna la Stella Rossa Villacidro e consegna i tre punti alla sua Thermomax. Pissard e Caria invece firmano il successo del Deximu nella sfida diretta con la Muppet (a segno con Manca). 2-1 è anche il risultato con cui il Settimo 1967 supera il Flamengo, grazie a Schirru e Ibba, e sale a undici punti, assieme alla Fedele Lecis, che con la doppietta di Careddu, e le reti di Cava e Parenti, supera la Jasp Mercato San Benedetto (4-3). 4 Mori Samassi-Is Cortes e Santiago-Kalagonis, sono i posticipi di oggi, ha riposato l’Atletico Uta 1984.

La Fly Divani (3-1 all’Albedo) è sempre al comando degli Ultra. Ad un punto inseguono i Colonial Fruits: il 3-0 sul Cagliari 2020 porta le firme di Biolchini (doppietta) e Defraia. Si rifanno sotto Nivea Karalis (2-1 sul Brancaleone) e Calasetta, che travolge per 6-0 gli Amatori Elmas 2024. La Horsham La Fenice si impone su Gli Incisivi (3-2). Stasera si gioca Libertas Barumini-Zuddas Gomme G&G. Rinviata Pgs Audax Frutti d’Oro-Cra Rs Mediterranea/Ulisse. Nei Senior La De Amicis regola il Serbariu (4-2) e mantiene la vetta. Si risolleva l’Accademia Sulcitana (2-1 al Maracalagonis). Stasera in programma Deximu-Gli Incisivi e Orrolese-El Carnicero. Domani si gioca Cra Regione Sardegna-I Love Monserrato.