Cade a pezzi la facciata del dipartimento di Architettura 

La facciata di Dadu perde pezzi, i calcinacci piovono a terra lasciando intravvedere la vecchia pietra che un tempo ricopriva l’ospedale di Santa Chiara, ora Università. Il degrado avanza nell’edificio più importante dei bastioni e a denunciarlo è il presidente della V Commissione consiliare, Christian Mulas, che punta il dito contro lo stato di abbandono dello stabile del XVI secolo, oggi sede della facoltà di Architettura. «Sono trascorsi quasi dieci mesi dalle prime segnalazioni - evidenzia - ma la situazione non solo non è migliorata, appare ulteriormente compromessa». L’edificio, di straordinario valore storico e architettonico, si presenta in condizioni di evidente decadenza.

La struttura era stata concessa al nascente polo accademico algherese. «Un investimento strategico per la città - sottolinea il presidente - che oggi rischia di essere svilito da immobilismo e scaricabarile tra enti». Alle criticità dell’ex Santa Chiara si aggiungono le condizioni della vicina Torre della Polveriera e di alcuni cannoni sui Bastioni. Un insieme di problematiche che, a ridosso della nuova stagione turistica, rischia di compromettere l’immagine della città. Da qui l’appello al sindaco Cacciotto affinché convochi con urgenza un tavolo operativo.

