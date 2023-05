“Caddozzoni” verso il trasloco  

Non ci sono accenni a modalità e tempi, nel testo appena approvato dall’Esecutivo di Palazzo Bacaredda, così, tra una paninoteca e l’altra, si cercano risposte e un po’ di conforto. «Sapevamo del trasferimento già nel 2018, ma non certo che fosse imminente come sembra», commenta Margherita Pani, figlia e titolare di Baffo, che manifesta qualche - comprensibile - preoccupazione sulle concessioni (in scadenza al 31 dicembre e senza possibilità di proroga). «Vogliamo capire quali sono i tempi del trasferimento, le modalità e soprattutto come verranno assegnate le concessioni. Si parla di un bando, ma dopo tanti anni di attività noi vorrei che qualcuno ci scavalcasse e chi come la mia famiglia lavora qui da quando l’area era uno sterrato rischiasse di non vedersi assegnato lo spazio», commenta mentre si destreggia tra un cliente e l’altro. «Per il resto ben venga la creazione di un’area apposita dove poter lavorare senza le macchine che ci passano a fianco». La paninoteca accanto sprigiona hot dog e ottimismo: «Continueremo a lavorare come sempre», osserva sorridente la giovane dipendente. «Basta che ci venga dato il tempo necessario per organizzarci».

All’indomani della pubblicazione del documento con le linee di indirizzo che puntano a riordinare il disordine, le piastre sono roventi. Non c’è la ressa dei fine settimana, e sicuramente il cielo cupo non aiuta, ma gli affezionati sono lì, davanti ai banconi che già a mezza mattina sprigionano zaffate miste di cipolle e carne. Dietro, la novità piace a metà. «Non sappiamo niente, nessuno ci ha informato», tagliano corto le tre dipendente all’opera da “The best la delizia dei sapori”. «Certo, se ne parla da tanti anni, ma sino a oggi è stata una semplice ipotesi. Ci avrebbe fatto piacere se l’assessore o chi per lui ci avesse informato, perché venire a scoprirlo dal giornale non è sicuramente piacevole», dicono all’unisono. Ma sullo spostamento non c’è resistenza: «Alla fine crediamo non cambierà molto, contestiamo solo l’assenza di dialogo. Per tutto il resto siamo d’accordissimo».

Cavallo, peperoni e qualche polemica. «Non ci è arrivata alcuna comunicazione. A oggi non sappiamo nulla di più se non che da qui dovremo andarcene». Il trasloco dei caddozzoni dalla storica postazione davanti al Lido si farà.

Migrazione di pochi metri - dall’attuale via Vulcano alla vicina via Stromboli - ipotizzata dal 2018 (Giunta Zedda), e messa nero su bianco nell’ultima delibera a firma Truzzu, che mira a regolare lo spiazzo dove da sempre lavorano i maestri dei panini cagliaritani e le altre aree pubbliche da destinare all’esercizio dell’attività di commercio. Oltre al sistema delle concessioni.

Panini e polemiche

Il trasloco

Una novità non novità, perché in realtà è dal lontano febbraio di cinque anni fa che si parla del trasferimento. L’allora assessora alla Mobilità Luisanna Marras dichiarava: «Quando saranno pronte tutte le predisposizioni gli operatori si trasferiranno nella nuova area di via Stromboli, non ci vorrà molto tempo». Trascorse cinque estati si riparte dalla delibera del sindaco Truzzu: «Parliamo di linee di indirizzo che ci consentiranno finalmente di mettere ordine alle concessioni in scadenza in tutti i mercati e nelle aree di commercio su aree pubbliche, che, in rispetto alle normative europee, non sono più rinnovabili automaticamente», precisa il primo cittadino Paolo Truzzu.

Spazi più decorosi

«Per quanto riguarda i caddozzoni abbiamo ripreso la delibera del 2018 rimasta inapplicata, che prevedeva il trasferimento in via Stromboli. Verranno fatte tutte le opportune verifiche per accertarci dell’idoneità dell’area, e ovviamente sarà mia premura informare su tempi e modalità gli operatori, che credo meritino finalmente uno spazio idoneo, decoroso e sicuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

