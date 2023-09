“Caddos in festa” fra tradizione e musica  

“Caddos in festa, ammentande Simona Pisanu”. Questo è il titolo della manifestazione che si terrà oggi dalle 17 con i cavalieri in costume, la partecipazione dei gruppi folk e delle maschere tradizionali della Sardegna. La partenza è prevista dal campetto ippico presso su fronte Mannu, mentre l’evento è organizzato dall'associazione ippica sedilese. Al termine della manifestazione tanto attesa, è in programma una serata di musica con dj set e punto ristoro in piazza Pasquale Cocco. ( s.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA