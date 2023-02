Caddeo vola ma Ruzzittu gli sta dietro 

Il suo Ghilarza è quarto a -11 dal Budoni capolista e a -9 dal Latte Dolce secondo. Non ci fossero loro, protagoniste di un campionato a parte, Mattia Caddeo starebbe trascinando la propria squadra verso un sogno, la serie D, contrastato dal solo San Teodoro, terzo, lontano appena un punto. Il bomber principe del massimo campionato calcistico regionale ha messo a segno sinora 19 reti, tre delle quali su rigore, l’ultima - decisiva - sabato scorso nell’anticipo casalingo contro la Ferrini Cagliari finito 1-0.

Un cecchino

L’attaccante giallorosso, 30 anni, ha un peso fondamentale nel reparto avanzato: il Ghilarza sinora alla voce “reti fatte” conta 48 gol, il che significa che la punta da sola ne ha messi assieme più di un terzo. Non tanto sorprendente in fin dei conti, per un giocatore che ha calcato decine di campi in Sardegna e indossato maglie importanti come quelle, tra le altre, di Sant’Elia e La Palma.

Ma il trono è insidiato da Danilo Ruzzittu del San Teodoro, a sua volta in rete su rigore tre giorni fa nel match contro il Calangianus finito 3-3. La punta è ora a quota 18. Una sfida tra grandi goleador che andrà avanti sino al termine del torneo e che vede coinvolti anche Giuseppe Meloni del Budoni e Mauro Ragatzu del Sant’Elena, entrambi a segno sabato e a quota 15 gol come Andrea Sanna della Tharros e Ryduan Palermo della Villacidrese.

Recuperi