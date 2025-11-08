Caddeo riscrive la storia 

Manuela Caddeo aveva parlato di “giornata storica” per l’atletica sarda. Di questa Storia, che comincia dopo 45 anni, sarà lei a essere protagonista: da ieri è la nuova presidente della Fidal regionale, prima donna a ricoprire l’incarico che sino a undici mesi fa era stato per 44 anni di Sergio Lai. Ma non è più il tempo per scettri e troni, per monarchi assoluti, per gestioni “allegre” (secondo alcune annotazioni del commissario straordinario Alessandro Londi, che ieri ha letto la sua ormai ben nota relazione) o “familiari”. «Il passato ci deve insegnare tanto. Ripartiremo dal passato per costruire il presente e poi il futuro», ha detto la neo eletta dirigente, vicepresidente di un Cus Cagliari che, come ha detto al suo presidente Marco Meloni, non intende lasciare.

La sfida

Quella che guidava sotto lo slogan “Cresciamo insieme” era la lista della discontinuità col passato, anche se il candidato iniziale Giorgio Fenu (ex Fiduciario tecnico regionale) e la stessa Caddeo avevano fatto parte delle gestioni precedenti. Lo era rispetto a quella guidata da Fabrizio Fanni (che nelle elezioni di undici mesi fa comprendeva lo stesso Lai come candidato consigliere), anche se il Ftr uscente aveva chiarito di essersi proposto in piena autonomia. Alla fine il divario è stato netto: 1242 voti a 818, 59% contro 38,86 (45 voti non espressi). Tanto che tutti e sei candidati della presidente sono entrati in consiglio: Fabrizia Carboni (1356 voti), Giorgio Fenu (1194), Anna Paola Putzu (1185), Gianfranco Sechi (1112), Dimitri Pibiri (1088), Gianni Diana (1017). Con loro anche Luigi Casciu (854) e Stefano Mori Ubaldini (828) che nella lista di Fanni avevano incarichi legati alle rispettive professioni: una rete regionale per la salvaguardia della salute degli atleti e il settore dell’impiantistica. Revisore dei conti sarà Antonello Floris.

I programmi

Nell’assemblea di ieri all’Holiday Inn di Cagliari, i due candidati hanno illustrato i rispettivi programmi. Niente di rivoluzionario: i termini più usati sono stati quelli che intendevano staccare il futuro dal recente passato. Si è parlato di trasparenza, di comunicazione, di condivisione: «Un piano completo e concreto, nato dagli incontri con i territori... per una Fidal efficiente, credibile e inclusiva», ha detto Caddeo. Fanni, tra le altre cose, ha proposto un “Club Sardegna” per valorizzare i giovani atleti isolani, uno sportello di consulenza legale per le società, un monitoraggio sugli impianti, spesso non omologati.

Al lavoro

C’è il tanto perché si possa pensare a un’atletica sarda che torni presto unita: «Ripartiamo dalla condivisione delle cose da fare. Il Consiglio sarà operativo ci saranno divisione dei compiti e doveri e soprattutto responsabilità per ciascun consigliere. Non ci sarà un presidente che comanderà», ha detto la presidente, ammettendo che la cosa più difficile della campagna elettorale sia stata «sradicare il passato ed essere donna». Sarà la seconda a capo di un Comitato, dopo Stefania Soro (da 21 anni alla Federginnastica). «C’è posto per tutti quelli che vorranno lavorare, abbiamo le porte aperte. Deve essere un lavoro condiviso, nessuna società verrà esclusa. Chi vorrà dare il proprio apporto sarà il benvenuto perché c’è bisogno di lavorare insieme».

