Caddeo passa a Villa Abbas e lascia il Consiglio comunale 

Dopo tre dimissioni dai banchi della maggioranza per motivi personali, questa volta le ragioni sono note. Andrea Caddeo, 48 anni, consigliere di minoranza nelle file del Pd a Sardara, lascia l’incarico per incompatibilità: da oggi è il nuovo presidente della cooperativa Villa Abbas che gestisce i beni culturali del paese termale.

In una nota al Consiglio, Caddeo ricorda: «Finisce qui il mio lungo percorso amministrativo, iniziato nel 2006 sui banchi di minoranza, poi due legislature come assessore all’ambiente, ora di nuovo all’opposizione. Un passo sofferto, ma obbligato, il lavoro prima di tutto e quando non è conciliabile con quello di amministratore la strada è fare un passo indietro».

L’ormai ex consigliere allarga lo sguardo alla sua militanza nel Pd dall’età di 20 anni, col ruolo più volte ricoperto di segretario della sezione locale. «Un’esperienza faticosa e gratificante quando si arriva in Consiglio dopo una militanza nel partito. Ora dalla semplice passione alla politica attiva è tutto diverso. In Aula c’è tutto da imparare e il disamore, il distacco e la disaffezione verso per la cosa pubblica fa presto a nascere. Sono felice – prosegue- per la collaborazione che si è riusciti a mantenere all’interno della coalizione di centrosinistra. I miei ringraziamenti agli uffici comunali per il rispetto dimostratami durante il mio cammino amministrativo. Sono grato ai concittadini che votandomi mi hanno dato questa opportunità.

Adesso il suo posto spetta a Nicola Casti, il primo dei non eletti. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA