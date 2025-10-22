VaiOnline
Tortolì.
23 ottobre 2025 alle 00:24

Caddeo è il giudice di pace 

Terminati i canonici sei mesi di servizio all’Ufficio per il processo del Tribunale di Lanusei, Marco Caddeo è stato nominato giudice di pace di Tortolì. Su disposizione del presidente del palazzo di giustizia ogliastrino, Nicola Caschili, il 43enne magistrato onorario di Cagliari assumerà l’incarico dal 30 ottobre prossimo. «Accogliamo con grande soddisfazione l’insediamento del nuovo giudice di pace di Tortolì, al quale rivolgiamo gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio che la sua opera possa contribuire ulteriormente al buon andamento della giustizia e al rafforzamento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni, afferma Vito Cofano, presidente del Foro di Lanusei. «L’insediamento del nuovo magistrato onorario - aggiunge Cofano - è il frutto di un lavoro corale e costante, che ha visto l’Ordine farsi portavoce delle istanze del Foro e della cittadinanza nei competenti organi ministeriali e amministrativi, finalizzato a garantire la piena operatività ed efficienza dell’ufficio del giudice di pace di Tortoli, imprescindibile presidio di legalità e tutela dei diritti dei cittadini e ciò, a maggior ragione, anche alla luce delle nuove e maggiori competenze dal 30 giugno 2026». (ro. se.)

