Cadde a causa di una buca: risarcita con 50 mila euro 

Nella caduta avvenuta nella piazza di Porto Frailis ha riportato lesioni permanenti al braccio destro. Un’invalidità del 39 per cento stimata dai consulenti tecnici chiamati in causa nel corso del procedimento giudiziale avviato a seguito della denuncia che la vittima, una donna di 50 anni di Tortolì, ha presentato contro il Comune. Le parti, a distanza di quasi cinque anni dall’incidente, hanno trovato un accordo transattivo che prevede un risarcimento di 50mila euro. Invero, i periti sostenevano che l’importo da riconoscere alla signora fosse pari al doppio, ma alla luce delle resistenze manifestate dalla compagnia assicurativa che tutela gli interessi dell’ente le parti si sono accordate chiudendo la lite finita davanti al giudice del Tribunale di Lanusei, Giada Rutili. I fatti risalgono al 2020. Era una serata di fine agosto quando la donna stava passeggiando nella piazza affacciata sulla baia di Porto Frailis. A un certo punto, mentre transitava in un tratto buio e infestato da erbacce, era inciampata in una buca cadendo rovinosamente sullo sterrato. Soccorsa dal personale del 118, era stata trasportata al Pronto soccorso e in seguito aveva subito un intervento al Marino di Cagliari. La donna è stata assistita dagli avvocati Debora Asoni e Alberto Luminoso. (ro. se.)

