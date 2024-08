Cadavere sui binari, caos alla stazione Termini 

Roma. C’è il cadavere di un giovane sui binari, e alla stazione Termini di Roma scoppia il caos: chiusi i binari dal numero uno al dieci, ritardi e cancellazioni per numerosi treni fin dal pomeriggio, quando è scattato l’allarme. Sono arrivati gli agenti della Polizia ferroviaria, che hanno chiuso una vasta area per consentire i rilievi da parte dei colleghi della Scientifica.

Nella serata di ieri è stato accertato che il giovane trovato morto sui binari della stazione romana era un americano di 25 anni (in un primo momento si era parlato di una donna). Nel primo pomeriggio il macchinista di un treno ha segnalato la sua presenza ed è scattato l’allarme: gli agenti della Polfer hanno raggiunto il luogo dell’avvistamento e hanno constatato il decesso del giovane. Sono così iniziate le indagini per stabilire la causa della morte e l’identità del venticinquenne. Non è escluso nemmeno il suicidio, ma ancora non ci sono elementi per affermare che si sia trattato di un atto volontario.

È stato necessario sospendere la circolazione dalle 16.15 alle 18 circa, quando alcuni binari sono stati riaperti. Inevitabili i ritardi, arrivati secondo il sito delle Ferrovie dello Stato fino a 150 minuti, ma anche le cancellazioni. Alcuni treni dell’alta velocità sono stati instradati sulla linea via Cassino, altri non si sono fermati a Termini.

