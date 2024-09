Nessun segno di violenza: l’ipotesi è che Rosanna Pilloni, la donna di Sarroch il cui corpo è stato conservato dal figlio Sandro Mallus in un freezer, sia morta per cause naturali. Questi i risultati dell’autopsia eseguita ieri, ma si faranno altre analisi. Intanto emergono nuovi dettagli sulla vicenda: Mallus aveva trasformato il congelatore a pozzetto in una sorta di altarino, con immagini sacre, acqua di Lourdes e fiori.

A pagina 25