Cadavere nel freezer, nessun segno di violenza 

Nessuna traccia di violenza sul corpo di Rosanna Pilloni: in seguito all’autopsia eseguita ieri mattina al Brotzu dal medico legale Roberto Demontis sul corpo della donna ritrovata una settimana fa dai carabinieri di Sarroch in un congelatore a pozzetto nella sua abitazione si fa largo l’ipotesi di una morte per tromboembolia polmonare. Sospetto che potrebbe diventare certezza in base agli ulteriori esami istologici richiesti dal pm Giangiacomo Pilia, che serviranno anche a chiarire una volta per tutte quando è davvero morta la 78nne di Sarroch che in paese nessuno vedeva più circolare da almeno due anni.

Quasi una tomba

Sembrerebbe al momento confermata la versione fornita agli investigatori da Sandro Mallus, il figlio con cui Rosanna Pilloni condivideva quella casa a due piani in via Piemonte: l’uomo ha ammesso di averne rinchiuso il corpo nel freezer, senza però riuscire a definire quando. E da quella casa, e su quel freezer, emergono ulteriori dettagli. Il congelatore a pozzetto in cui era stato occultato il cadavere dell’anziana donna era stato trasformato in una vera e propria tomba. Un luogo di sepoltura con tanto di altare votivo, in cui Mallus aveva posizionato immagini, statuette sacre, una boccetta d’acqua santa e un vaso di fiori: proprio come se quell’elettrodomestico ideato per tenere sotto zero gli alimenti fosse davvero un luogo destinato all’eterno riposo di una persona. Alla parete, un vecchio calendario della Coca Cola risalente al 1992, e sulla tovaglietta stesa per coprire il freezer diverse Madonne, Santa Rita e persino l’acqua benedetta di Lourdes. Forse, spinto da una pietà tardiva nei confronti della donna, Sandro Mallus aveva cercato di rimediare al suo folle gesto costruendo un luogo tutto suo in cui andare a trovare sua madre, proprio come si fa al cimitero.

Le ipotesi di reato

Il 55enne, difeso dall’avvocata Michela Zanda, che ieri ha anche assistito all’autopsia, resta al momento accusato per i reati di occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato per aver continuato a percepire la pensione mensile di 500 euro della madre nonostante fosse morta. Per chiarire cosa abbia provocato l’ostruzione dell’arteria polmonare della donna sarà necessario passare al vaglio anche i farmaci ritrovati in casa dai carabinieri e capire se la loro mancata assunzione possa avere avuto delle ripercussioni sul quadro clinico di Rosanna Pilloni. Gli ulteriori esami autoptici serviranno a chiarire anche se l’inattività fisica dell’anziana donna, che può determinare una stasi venosa, possa aver favorito la formazione dell’embolo che ne avrebbe provocato la morte.

