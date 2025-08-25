Cadavere nel fiume, giallo a Cannas Beccia: indagano i carabinieri 

Giallo per il ritrovamento del cadavere di un uomo ieri sera lungo il rio Flumineddu, in località Cannas Beccia, a Monastir. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Dolianova, con il supporto della Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di Cagliari e di una squadra dei vigili del fuoco. Immediate sono scattate le indagini per dare un nome alla vittima e capire se posa trattarsi di una morte violenta.

L’allarme

La segnalazione è giunta da un residente della zona che, percorrendo l’area a piedi, ha notato all’interno del rio Flumineddu la presenza della salma, nuda e in parziale stato di decomposizione, occultata dalla vegetazione.

I primissimi accertamenti sinora svolti – fanno sapere i carabinieri – non hanno ancora consentito di stabilire con certezza le cause del decesso ma, in base alle prime verifiche, non si esclude che il corpo possa essere compatibile con quello di un 55enne residente a Monastir, la cui scomparsa era stata recentemente denunciata da un familiare presso la caserma del paese.

Le indagini

Nella tarda serata di ieri sono state portate avanti le operazioni di recupero e avviate le indagini sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria, nelle prossime ore sarà possibile chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Per fare luce sulla vicenda sarà indispensabile l’esito dell’esame che il medico legale eseguirà nelle prossime ore su disposizione della procura della Repubblica di Cagliari.

Nel frattempo, la notizia è corsa in fretta in paese dove da più parti viene fatto il nome proprio dell’uomo scomparso da qualche giorno.

