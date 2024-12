Cadavere nei campi alle porte del paese 

Dramma ieri mattina a Serramanna, dove un uomo è stato trovato privo di vita in una stradina campestre, stroncato con ogni probabilità da un malore. Il corpo di Mario Congia, 57enne originario dell’Iglesiente, residente da qualche anno a Serramanna, è stato notato a metà mattina da un passante. L’uomo, che viveva in casa di campagna poco distante dal luogo in cui è stato trovato, in località Matzaloi, era riverso a terra: in una stradina stretta tra boschetti di eucalipti e pascoli verdissimi a fianco a un canale di scolo reso asciutto dalla siccità.

L’allarme alle forze dell’ordine è stato immediato, e nel giro di poco sul posto sono arrivati i carabinieri di Serramanna guidati dal luogotenente Marco Sesta. Determinante l’intervento del medico legale di turno che, dopo una ricognizione sul cadavere, ha fugato ogni dubbio ed escluso l’origine violenta della morte. Mario Congia soffriva da tempo di disturbi cardiaci e sarebbe stato ucciso da un infarto che non gli ha lasciato il tempo neppure di chiedere aiuto col telefonino e che lo ha colto mentre faceva una passeggiata poco distante dalla sua casa. Il 57enne era giunto dall’Iglesiente a Serramanna da qualche anno e si era stabilito in una delle molte case di campagna nell’agro del paese, faceva una vita ritirata e quando doveva raggiungere l’abitato lo faceva a piedi o in bicicletta. Ieri mattina, evidentemente, era uscito per una delle sue solite passeggiate quando è stato colto dal malore. Da parte dei carabinieri della Compagnia di Sanluri, diretta dalla maggiore Nadia Gioviale, nessun dubbio sulla causa naturale che ha portato al decesso del poveretto. «È un dramma causato da un malore», dice anche il sindaco Gabriele Littera.

