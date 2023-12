Cadavere in spiaggia a Torre dei Corsari 

Sarà l’autopsia a fare chiarezza su quanto accaduto ad Alessandra Achena, 68enne di San Nicolò d’Arcidano, ritrovata morta ieri pomeriggio sul litorale di Arbus. Il corpo della donna è stato restituito dal mare nella spiaggia di Torre dei Corsari e avvistato da tre pescatori che hanno subito fatto scattare l’allarme.

Alessandra Achena era scomparsa dal giorno prima, la sua auto, con le chiavi inserite nel cruscotto, era parcheggiata davanti all’abitazione in paese ma di lei non c’era traccia. Per questo i familiari si sono preoccupati e hanno iniziato le ricerche che, purtroppo, si sono concluse ieri nel peggiore dei modi.

Sulla spiaggia della Costa Verde sono intervenuti i carabinieri di Arbus e quelli di Guspini, al comando del capitano Francesco Capula, presente anche la Capitaneria di porto e la guardia medica del paese che ha constatato il decesso. Sul posto poco dopo sono arrivati anche i parenti della 68enne che hanno proceduto al riconoscimento.

L’accesso alla spiaggia è stato chiuso per diverse ore e il corpo della donna è stato trasportato al cimitero comunale di Villacidro in attesa che venga eseguita l’autopsia, com’è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Cagliari che è stata subito informata sui fatti.

