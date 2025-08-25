Cadavere con la maschera antigas 

Teramo. È stato trovato senza vita, seduto davanti al computer con indosso una maschera antigas collegata a un liquido refrigerante. È giallo a Roseto degli Abruzzi, nel Teramano, una zona sconvolts dalla notizia che si è diffusa ieri di primo mattino. È quella di un ragazzo di 27 anni ritrovato morto nella sua stanza per cause in fase di accertamento. Solo l'autopsia e l'analisi dei dispositivi elettronici chiariranno i contorni di una vicenda avvolta nell'ombra. Quello che sembra chiaro è il gesto volontario del giovane, ma non si esclude che possa essere stato vittima di una delle tante sfide che circolano online, tra social network e canali streaming. Sulle indagini c'è il massimo riserbo anche se la tesi della “challenge” non sarebbe suffragata da prove concrete.

I primi sospetti

A trovare il corpo senza vita del giovane sono stati i vigili del fuoco, allertati dai genitori del ragazzo. All’arrivo nell'appartamento i pompieri hanno trovato il 27 enne riverso davanti al computer acceso. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso del giovane, sul cui corpo non sono stati trovati segni di violenza, ferite o lesioni. Per questo la tesi più accreditata è quella del gesto volontario. I carabinieri del Reparto operativo di Teramo hanno posto sotto sequestro sia il computer sia il telefonino del ragazzo, oltre che la maschera antigas e la bomboletta che conteneva il liquido refrigerante. Con ogni probabilità la Procura di Teramo disporrà non solo l'autopsia, ma anche l'analisi degli hard disk e del telefonino. Proprio da lì potrebbero arrivare le prove di quanto accaduto. Al momento non è del tutto escluso che possa essersi trattato di una sfida finita male, come tante ormai ne circolano sul web e che già hanno fatto diverse vittime tra i giovani in diversi Paesi del mondo.

La “blackout challenge”

Alcuni anni fa si era diffusa la cosiddetta “blackout challenge”, che fu la causa della tragica morte di una bambina di 10 anni in Sicilia. La sfida era stringersi una cintura attorno al collo nel tentativo di resistere il più a lungo possibile. È di domenica, invece, la notizia di un 27enne irlandese finito in gravi condizioni nel Bresciano dopo essersi gettato contro le auto in corsa in un macabro gioco social. Inoltre, due ragazzi erano stati denunciati dopo aver pubblicato un video online in cui facevano “train surfing” sul tetto di un treno in corsa.

RIPRODUZIONE RISERVATA