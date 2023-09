Cadavere appeso a un guardrail 

Trieste. Bendato, le mani immobilizzate, i piedi legati con nastro adesivo e impiccato a una sbarra del parapetto di protezione posto dietro al guardrail, penzoloni davanti a una scarpata di una decina di metri. Lo hanno trovato così ieri i tecnici dell'Anas lungo la Grande viabilità triestina, una arteria ad alta velocità che porta fuori città. Erano andati lì per fare manutenzione e sfoltire le piante, e invece hanno trovato il cadavere. Celato – perché bisognava passarci vicino a piedi per notarlo - ma non troppo: se fosse finito nella scarpata, in un anfratto non frequentato e difficilmente raggiungibile a piedi, tra vegetazione e animali non sarebbe stato scoperto che dopo molto tempo.

Invece, quest'uomo che apparentemente sembra di mezza età, di provenienza mediorientale, è stato scoperto abbastanza presto rispetto alla data della morte: benché in parte saponificato, il decesso risalirebbe soltanto a tre o quattro giorni fa.

Le indagini

Addosso i carabinieri, che indagano sul caso, gli hanno trovato atti, carte varie ma non documenti personali. Dunque è cominciata la ricerca delle generalità. Inizialmente si era diffusa la voce che l'uomo fosse stato torturato o comunque sottoposto a sevizie, ma i carabinieri hanno smentito: almeno in questa fase iniziale, anche per le condizioni del corpo, non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza di questo tipo.

Il macabro ritrovamento ha scosso Trieste. Difficile non pensare a un “lavoro” eseguito da killer professionisti, a uno scenario che riconduce a un omicidio. Facile associarlo a una resa dei conti di stampo mafioso, una tragedia maturata nel mondo del traffico di stupefacenti, dunque a una partita di droga non saldata, oppure a scontri tra bande di criminali slavi, se non al fiorente fenomeno migratorio con le organizzazioni della tratta che qui trova il terminal della Rotta balcanica, vista la prossimità con il confine. Ogni giorno in città giungono decine di migranti, condotti da passeur professionisti. Una azione che, per la crudeltà e la platealità, sembra un messaggio, un monito rivolto a qualcuno.

I carabinieri sono molto cauti: recuperato il cadavere, dopo un primo superficiale esame, nessuna pista viene esclusa. E tra le tante affiora anche la (apparentemente poco credibile) ipotesi del suicidio.

