“CadaContu”, nuovo atlante delle firme sarde 

L'istituto superiore regionale etnografico (Isre) scende in campo promuovendo la valorizzazione del settore fumettistico isolano e dei suoi artisti, apprezzati in tutto il mondo per stile e professionalità.E in tale direzione, a Nuoro si è tenuta la presentazione del volume “CadaContu” in un auditorium Giovanni Lilliu, troppo piccolo per contenere gli appassionati giunti per seguire gli interventi dei curatori del volume Manuelle Mureddu e Cristina Cardia, supportati per l’occasione da Andrea Sanna, Emiliano Longobardi e Antonio Lucchi.

La ricerca

Il volume celebra e documenta vent’anni di produzione fumettistica in Sardegna, con un’attenzione particolare agli autori di origine sarda che hanno raggiunto rilevanza nazionale e internazionale. Oltre quaranta le biografie corredano l’opera, arricchita da altrettante illustrazioni per un lavoro frutto di una lunga programmazione. Il tutto, mettendo in luce venti anni dei protagonisti, tra il 2000 e il 2020, scanditi da più eventi storici racchiusi in ogni pagina, capace di coinvolgere più generazioni in «un viaggio di buona cultura».

«“CadaContu” - commenta il presidente dell’Isre Stefano Lavra - è un’importante lente d'ingrandimento sul mondo del fumetto sardo e un punto di riferimento straordinario per fasce di pubblico molto differenti, dai bambini, passando per famiglie, adulti, esperti».Da qui l’elogio di Lavra al «lavoro svolto dai curatori Manuelle Mureddu e Cristina Cardia portandoci a guardare con fiducia il futuro. Questa iniziativa è stata un vero e proprio investimento culturale a vantaggio del nostro territorio e della Sardegna intera. Un impegno che ha visto il nostro ente produrre e finanziare questo valido progetto culturale».er Stefano Lavra, infine, la maggiore gratificazione è stata nel «constatare di come di anno in anno aumenti il numero dei fumettisti in tutta l’isola a dimostrazione dell’interesse intorno al mondo del fumetto. Del resto, gli artisti sardi sono tra i più apprezzati anche a livello internazionale. Tutto ciò ci spinge a ragionare su ulteriori iniziative che valorizzino ancor più questo settore artistico».

