Cacip, strade sempre più pericolose 

Strade buie, dissestate e senza segnaletica all’interno del perimetro di competenza del Consorzio industriale provinciale di Cagliari (Cacip). E gli incidenti sono all’ordine del giorno.

La testimonianza

Roberto Angius, 56 anni, impiegato, si considera un miracolato: «Il 12 gennaio sono stato vittima di un incidente nella Seconda strada, all’altezza di uno spartitraffico buio e non segnalato. L’ho urtato con la mia utilitaria rischiando il ribaltamento. me la sono vista davvero brutta. Oltre il danno non voglio rischiare la beffa presentando una denunci senza avere la certezza di non rimetterci di tasca, come alcuni professionisti mi hanno prospettato».

La mappa

Il tratto più rischioso è quello della Seconda strada che, nel suo prosieguo, diventa Provinciale 1 e che è molto trafficata, percorsa da lavoratori, turisti e cittadini che la percorrono per raggiungere il carcere, i parchi di Gutturu Mannu e del Wwf e i centri di Capoterra e Santadi.

Ne parla Emilio Garau, 56 anni, presidente di Prociv Augustus: «Ho denunciato la pericolosità di questa strada a seguito dell’ennesimo incidente stradale segnalando la totale assenza di illuminazione e la scarsa presenza di segnaletica verticale e orizzontale. Sia la rotonda sia l’isola spartitraffico necessitano un intervento urgente, prima che mietano inutilmente delle vittime».

Il Consorzio

Si difendono dai vertici Cacip: «La rotonda e lo svincolo della Seconda strada sono stati realizzati dalla PowerCrop secondo un progetto approvato dall’assessorato regionale all’industria. Il limite di velocità in quel tratto di strada, così come segnalato dalla cartellonistica verticale, è di 50 chilometri orari. Inoltre, prima dello svincolo, sulla carreggiata sono presenti strumenti volti a indurre un rallentamento dei veicoli, come bande rumorose e occhi di gatto. Se vi fosse una condotta prudente e diligente dei conducenti tali, incidenti non si verificherebbero. Il Cacip, inoltre, si è sempre fatto unica parte attiva della messa in sicurezza della viabilità ripristinando ogni volta la sicurezza stradale. Ha più volte cercato di coinvolgere gli enti competenti per una sistemazione fattiva della viabilità senza ottenere alcun riscontro. Proprio a causa dell’importanza del tratto viario sarebbe opportuno che dello stesso se ne facessero carico gli enti proprietari».

Chiude Roberto Mura (vicesindaco metropolitano): «È necessario un lavoro di squadra tra enti per giungere alla messa in sicurezza di questa importante arteria stradale: come Città metropolitana siamo a disposizione del territorio per giungere a questo obiettivo fondamentale».

