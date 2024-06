Cacciotto va veloce: subito al lavoro per varare la Giunta 

«Subito la giunta, con persone competenti, anche fuori dalle liste elettorali». Raimondo Cacciotto ha avviato le consultazioni con i referenti della sua coalizione per individuare chi dovrà ricoprire la carica di assessore. L’esecutivo dovrà essere pronto per il primo Consiglio comunale che dovrebbe essere convocato entro una ventina di giorni. «Abbiamo già uno schema delle deleghe assessoriali – conferma Cacciotto –, attendo le indicazioni da parte dei vari partiti. Mi fido molto della mia squadra e so che sapranno individuare delle figure qualificate».

Ieri mattina c’è stato il tempo per un incontro cordiale e informale tra il nuovo sindaco Raimondo Cacciotto e il primo cittadino uscente, Mario Conoci, nell’ufficio di Porta Terra. In attesa della proclamazione ufficiale dell'Ufficio centrale elettorale, tra i due c’è stato un primo confronto sui temi più importanti e urgenti da affrontare. Sarà un passaggio di consegne graduale, con un dettagliato focus su tutte le vertenze e i numerosi progetti, coinvolgendo il segretario generale, l'intera struttura comunale e i singoli settori, a partire dagli assessori e dirigenti.

Terminata la conta dei voti, candidato per candidato, è chiara anche la composizione del nuovo Consiglio comunale. La maggioranza avrà 16 consiglieri: Raimondo Cacciotto (sindaco), Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mimmo Pirisi e Luca Madau (Pd), Maria Grazia Salaris, Alberto Bamonti, Alessandro Loi, Gianni Martinelli (Noi Riformiamo Alghero), Anna Arca Sedda, Giampiero Occhioni (AVS), Graziano Porcu (5Stelle), Giampietro Moro (Città Viva), Ornella Piras e Beatrice Podda (Futuro Comune), Christian Mulas (Orizzonte Comune).

Nove per la minoranza: Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru e Lina Bardino (Forza Italia), Lelle Salvatore e Nina Ansini (Udc – Patto per Alghero), Alessandro Cocco (Fratelli d’Italia), Michele Pais (Lega), Massimiliano Fadda (Prima Alghero).

Sul podio dei candidati consiglieri più votati in città, Michele Pais, della Lega, con 861 voti, Giovanna Caria di Forza Italia con 761 voti e Gabriella Esposito del Pd con 617 voti. Bocciati alle urne gli assessori uscenti Emiliano Piras, Andrea Montis e Giorgia Vaccaro.

