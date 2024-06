Cacciotto-Tedde, duello catalano 

Quattordici liste, 316 tra candidate e candidati per il Consiglio comunale, due aspiranti sindaci. Alghero l’otto e il nove giugno dovrà scegliere tra Raimondo Cacciotto, sostenuto dal Campo Largo più i centristi e Marco Tedde appoggiato da una coalizione di centrodestra, civica e sardista.

Gli sfidanti

Raimondo Cacciotto, 45 anni, agronomo, dal 2007 si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione di rifiuti speciali. Di Europa Verde, vicino all’associazionismo e al volontariato, è stato prima consigliere poi assessore e vice sindaco del Comune di Alghero. Nel 2018 approda in Regione nella parte finale della XV consiliatura e nel 2019 torna tra i banchi del consiglio comunale, eletto con oltre mille preferenze.La sua candidatura è sostenuta da otto liste: Alleanza Verdi Sinistra, Futuro Comune, Noi Riformiamo Alghero, Città Viva, Partito Democratico, Orizzonte Comune-Podemos, Alghero al Centro e Movimento 5 Stelle.

Marco Tedde, classe 1956, laureato in Giurisprudenza, avvocato. Nel 1994 aderisce a Forza Italia e non la lascia più. Eletto sindaco due volte di seguito, nel 2002 e nel 2007. Nel 2014 esordisce in Consiglio regionale e nel 2022 ci torna come primo dei non eletti. Alle ultime regionali Tedde è risultato il più votato in città con 2471 preferenze. Corre per la fascia tricolore sostenuto da sei liste: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Psd'Az, Udc-Patto per Alghero, Prima Alghero - Azione DDI.

I programmi

Turismo, sanità, sviluppo e lavoro, trasporti e emergenza abitativa, alcuni dei punti che caratterizzano i programmi elettorali dei due schieramenti.

Cacciotto mette al primo posto i diritti contro i privilegi. «Questo è un pilastro fondamentale, trasversale a tutto il programma. Vogliamo garantire i diritti a tutta la cittadinanza, senza eccezioni. Ci impegniamo per un'amministrazione vicina alla cittadinanza e che sia equa e trasparente in ogni sua azione».

Tedde parte dall’analisi dell’esistente, con qualche riferimento alla stagione politica che lo ha visto alla guida di Alghero. «I grandi investimenti in infrastrutture già realizzati o avviati, come le nuove reti idrico-fognarie, le aree per l’insediamento delle aziende artigiane, la viabilità con il progetto della nuova circonvallazione, – elenca – il sistema delle piste ciclabili e i parcheggi, hanno cambiato e stanno cambiando in meglio la città».

Nuovo ospedale

La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha revocato la delibera sulla presa d'atto degli studi di fattibilità presentati dalla Asl per la realizzazione dei quattro nuovi presidi ospedalieri della Sardegna. A giudizio di Marco Tedde la governatrice, «con un colpo di spugna ha cancellato il diritto dei sardi di avere un ospedale nuovo di zecca». Per Cacciotto invece «è stato un bene annullare un provvedimento di puro carattere propagandistico». Per la coalizione di centrodestra, ancora, bisogna ragionare in termini di territorio e ripensare alla sanità nell’ottica della futura città metropolitana, mentre per il Campo Largo occorre ripartire dallo studio di fattibilità del 2008 firmato dal Dipartimento di Architettura che individuava l’ospedale a Taulera.

Aeroporto

«Il Comune di Alghero deve tornare a pieno titolo nel Cda della Sogeaal», la società di gestione dell’aerostazione. Lo sostiene Cacciotto «in modo che possa avere un voce a tutela del territorio del Nord Ovest». Per Tedde, in tema di trasporti aerei, «bene ha fatto l’ex assessore Moro a cominciare a delineare un ponte verso la Sardegna. Ma non è sufficiente. Occorre che i nostri parlamentari inseriscano le norme attuative del principio di insularità già previsto dalla Costituzione, ma privo di sostanza».

Emergenza abitativa

«Tema centrale nel nostro programma e non riguarda solo chi oggi non ce la fa a comprare una casa, ma anche chi non trova un affitto. Abbiamo proposto diverse soluzioni, – spiega Cacciotto – come incentivi fiscali, finanziamenti regionali, accordi con Area». Marco Tedde parla di «piaga sociale» e ricorda che già nel 2011 da sindaco aveva promosso un progetto pilota di housing sociale, «una strada da percorrere: offre la possibilità di utilizzare servizi comuni a basso costo».

Parcheggi e viabilità

«Bisogna verificare di nuovo tutti i flussi di traffico», avverte Tedde che vorrebbe far diventare il campo sportivo Mariotti «un’area di interscambio». Poi i parcheggi interrati. «Ripropongo quello sotto piazza della Mercede».

Per Cacciotto, «occorre avere il coraggio di attuare il Piano del traffico, con scelte qualificanti, che vadano incontro ai cambiamenti climatici».

