«Cacciotto sindaco di tutti» 

«So che Raimondo sarà il sindaco di tutti, saprà accompagnare questa città che per fortuna ha tante vocazioni». Passaggio di consegne cordiale e sincero ieri pomeriggio tra il primo cittadino uscente, Mario Conoci e il neo eletto Raimondo Cacciotto. Nell’ufficio di Porta Terra i due si sono abbracciati e promessi reciproca assistenza per il bene della comunità.

Ringraziamenti

«Voglio ringraziare Mario perché ha avuto un profilo altamente istituzionale e ha voluto un passaggio di consegne estremamente ordinato e proficuo», ha detto Cacciotto. «Ci siamo incontrati diverse volte e sono sicuro che continueremo a farlo». Mario Conoci gli ha regalato un libro, un lavoro ideato e realizzato ad Alghero, dal titolo “Lettere ad un amico”: 1470 scritti che racchiudono i pensieri, i sogni e le paure di giovani studenti. «Penso che i ragazzi debbano avere da parte dell’Amministrazione la massima attenzione», ha sottolineato il sindaco uscente. Poi per Cacciotto è arrivato il momento di indossare la fascia tricolore. «Con 12373 preferenze risulta il secondo sindaco più votato al primo turno nella storia della città», ha aggiunto Conoci, «quindi mi ha soffiato il posto e ora io divento il terzo».

Tante le opere in avanzata fase progettuale.

Strade e palasport

Il cantiere più importante riguarda la nuova circonvallazione, da 12 milioni di euro. Gli interventi hanno preso il via dalla zona nord verso la 127 bis, strada in cui sorgerà la prima delle cinque rotatorie previste nel tracciato lungo due chilometri, fino ad arrivare all'incrocio con la strada per Villanova Monteleone. Poi il palazzetto dello sport di Maria Pia. «Ne abbiamo parlato», conferma Conoci. Una struttura che per il momento esiste solo sulla carta, elaborata dallo studio di architettura di Alfonso Femia. Un luogo adatto per tutti gli sport indoor, ma anche per eventi culturali e spettacoli. Ora Raimondo Cacciotto dovrà nominare la giunta. Nel frattempo il cda del Parco di Porto Conte ha rassegnato le dimissioni, anche se resterà in carica fino all’insediamento dei successori che saranno indicati dalla nuova Assemblea del Parco. Con una nota formale il presidente e legale rappresentante della azienda, Raimondo Tilloca e i due componenti del Consiglio direttivo, Adriano Grossi e Pasqualina Bardino, hanno rimesso nelle mani del Comune le loro deleghe.

RIPRODUZIONE RISERVATA