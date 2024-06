Cacciotto, giunta in “zona Cesarini” 

Arriva in “zona Cesarini” la nomina della giunta comunale, con il sindaco Raimondo Cacciotto impegnato fino all’ultimo a far bastare una coperta troppo corta per coprire le aspettative di tutti i partiti del Campo extra–largo di centrosinistra, con le forze centriste che hanno avuto un peso non da poco nella vittoria elettorale. La prima seduta dell’assemblea civica è stata convocata al teatro Civico per sabato 6 luglio alle 10.30, ultima data utile prevista, con ordine del giorno la convalida degli eletti, la elezione del presidente del consiglio comunale e dei due vice, oltre alla comunicazione dei componenti l’esecutivo.

I nomi

Il posto più “caldo” sarà riservato a Francesco Marinaro, l’uomo di punta dei Riformatori algheresi che ha fatto un passo indietro per la corsa al municipio stringendo un patto di ferro con Cacciotto. Quasi certa per l’esponente centrista la carica di vicesindaco e di assessore all’Urbanistica. Sette i posti di assessore, due sono riservati al Partito Democratico che incassa anche la presidenza del consiglio. Quest’ultima carica dovrebbe andare al Dem Mimmo Pirisi, mentre al fidato Enrico Daga, il segretario Pd che ha tessuto la tela delle alleanze, è sicura la delega al Bilancio e alla Programmazione. Sul terzo assessorato Dem si stanno sciogliendo ancora i nodi sul nome, tenendo conto del rappresentante in quota Mario Bruno, divisa per ora tra Gabriella Esposito e Pietro Sartore. I colloqui sono frenetici per cercare di coniugare le rappresentanze di partiti e di genere. Almeno tre le donne in giunta. Una casella già inserita è quella di Ornella Piras di Futuro Comune che riceve la delega ai Servizi Sociali. Tra gli ex riformatori, Alberto Zanetti e Maria Grazia Salaris, a spuntarla dovrebbe essere quest’ultima che potrebbe ricevere l’assessorato allo Sviluppo Economico. A Tonino Budruni di Alleanza Verdi Sinistra dovrebbe spettare la delega alla Cultura.

Senza poltrone

Resta fuori dalla giunta la lista “Città Viva” che fa riferimento ai renziani di Italia Viva, Elias Vacca e l’ex assessore all’Ambiente Raniero Selva. Ai loro rappresentati potrebbe andare un incarico in una delle partecipate. Non faranno parte dell’esecutivo neppure le altre due liste che, come Città Viva, hanno piazzato un solo consigliere comunale: Movimento 5 Stelle e Orizzonte Comune.

