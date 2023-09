Cacciatori rapinati dei fucili 

Un assalto in piena regola, come tante altre volte è accaduto nei boschi dell’Ogliastra. Alcuni cacciatori sono stati derubati dei fucili a Monte Genziana, a monte dell’abitato di Talana. Sul fatto, successo ieri, gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo. Sono tanti i lati che restano oscuri e che probabilmente verranno chiariti oggi dai carabinieri che indagano sull’accaduto. A cominciare dal numero delle armi rubate. La certezza è che alle doppiette sono stati portati via i fucili da banditi col volto coperto.

L’assalto

Le squadre di cacciatori sono arrivate a Monte Genziana di buon mattino per la consueta battuta domenicale. In questo periodo è aperta la caccia a lepri e pernici, oltre che ad altre specie, in attesa di quella al cinghiale prevista da novembre. Non è ancora chiara la dinamica dell’assalto, che risalirebbe al tardo pomeriggio, ma è verosimile che la banda di uomini mascherati abbia minacciato con le armi i cacciatori arrivati da fuori. Alle doppiette derubate non è rimasto altro da fare che presentarsi dai carabinieri per sporgere denuncia. Sono subito scattate le indagini per rintracciare i banditi, che però sono fuggiti facendo perdere le loro tracce.

Nel territorio di Talana è la seconda rapina nelle ultime tre settimane. A fine agosto un commando di banditi armati ha assaltato un furgone che trasportava sigarette, rapinando tutto il carico. Era accaduto sulla provinciale 56, al bivio tra Talana e Urzulei. Il furgone arrivava da un deposito dei Monopoli di Stato ed era diretto a Talana dove avrebbe dovuto effettuare le consegne alle tabaccherie. I banditi erano fuggiti in auto, ma il conducente era transitato sulle pietre posizionate nella carreggiata per troncare la corsa del furgone e gli pneumatici si erano bucati. L’inconveniente aveva costretto i banditi ad arrestare la corsa sulla strada per Lotzorai. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Lanusei.

