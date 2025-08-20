VaiOnline
Arbus
21 agosto 2025 alle 00:23

Cacciatori,  le regole  della stagione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuove regole in vista della stagione venatoria. Il Comune di Arbus ha pubblicato l’avviso nel quale si illustrano tutte le tappe da seguire per il rilascio dell’autorizzazione regionale all’esercizio della caccia e del foglio venatorio che avverrà mediante accesso al portale istituzionale.

Per ottenere il via libera è necessario produrre la fotocopia del libretto e della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la fotocopia della polizza di assicurazione in corso validità e l’attestazione del versamento da 25 euro per la tassa annuale relativa all’attività venatoria.
Per avere supporto nella trasmissione della richiesta ci si può rivolgere al Punto di facilitazione digitale che si trova al piano terra del Comune in via Pietro Leo, 57 il lunedì dalle 10.30 alle 13.30 e martedì e giovedì dalle 15 alle 18 oppure chiamando il numero 3384722671. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La riforma accende lo scontro: «Soluzioni trovate da noi»

Il centrodestra rivendica la primogenitura del documento della Giunta 
(al. car.)
Intervista

Zaia: «Il Governo compensi l’Insularità»

Il presidente del Veneto: giusto che i sardi rivendichino collegamenti migliori 
Lorenzo Piras
Sanità

Tour dell’Isola per un ricovero in Psichiatria

Un paziente gallurese trasportato da Sassari a Nuoro e poi Carbonia 
Andrea Busia
La storia

«Troppo stress, lascio la Asl»

Mandas, la pediatra si dimette: impossibile seguire mille bambini 
Paolo Carta
1936-2025

Pippo Baudo, a Militello in migliaia per l’ultimo abbraccio

Striscioni srotolati ai balconi dei palazzi, i negozi tutti chiusi per il lutto cittadino 
Regionali

Sì di Tridico: «In campo per il centrosinistra»

Centrodestra: rebus Veneto, Puglia e Campania. Milano, FI: subito un candidato   
caos a milano

Dà fuoco al check-in, panico a Malpensa

Giovane del Mali arrestato dalla Polaria, passeggeri in fuga dall’area partenze 