Cacciatori,  le regole  della stagione 

Nuove regole in vista della stagione venatoria. Il Comune di Arbus ha pubblicato l’avviso nel quale si illustrano tutte le tappe da seguire per il rilascio dell’autorizzazione regionale all’esercizio della caccia e del foglio venatorio che avverrà mediante accesso al portale istituzionale.

Per ottenere il via libera è necessario produrre la fotocopia del libretto e della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la fotocopia della polizza di assicurazione in corso validità e l’attestazione del versamento da 25 euro per la tassa annuale relativa all’attività venatoria.

Per avere supporto nella trasmissione della richiesta ci si può rivolgere al Punto di facilitazione digitale che si trova al piano terra del Comune in via Pietro Leo, 57 il lunedì dalle 10.30 alle 13.30 e martedì e giovedì dalle 15 alle 18 oppure chiamando il numero 3384722671. ( s. r. )

