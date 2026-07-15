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Provincia.
16 luglio 2026 alle 00:35

Cacciatori, esami il 3 agosto 

Grande ritardo per le dimissioni del medico e un iter complesso 

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Riprendono gli esami per gli aspiranti cacciatori, dopo lo stop. La Provincia del Medio Campidano ha fissato per il 3 agosto l'esame per l’abilitazione venatoria di quaranta candidati. La presidente, Maura Boi, sottolinea «l’importanza di un titolo per l’utilizzo di armi» e ricorda che «sarà un esame rigoroso a tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale». Il presidente regionale dell’associazione “Caccia, pesca e tradizioni Sardegna”, Marco Efisio Pisano, si congratula e sollecita «la nomina del Comitato provinciale faunistico, in modo da poter pianificare qualsiasi attività del settore».

Gli esami

Tra i banchi quaranta giovani, alle 15 del 3 agosto, residenti nei Comuni di Villacidro , Gonnosfanadiga , Arbus , Guspini , Serramanna , Sanluri , Villanovafranca , Sardara , Furtei , Barumini , Villamar , San Gavino , Gesturi , Las Plassas . «Che la convocazione abbia subito ritardi», ammette Boi, «non ci sono dubbi, ma neppure negligenze. Hanno influito le dimissioni ad aprile del medico commissario e la nomina della Regione del sostituto, a maggio. Poi uno stop tecnico: il regolamento prevede nuovi esami a patto che ci sia un minimo di 20 candidati». L’assunzione del dirigente all’Ambiente, Gianfranco Mulas, ha contributo ad accelerare l’iter.

Le prospettive

Ricevuti gli avvisi di convocazione, i futuri appassionati della caccia, se promossi, potranno imbracciare la doppietta nella nuova stagione venatoria. Superata così la preoccupazione di dovere ripetere la trafila per i documenti necessari, come i certificati sanitari e altri che, oltre ad una scadenza, hanno un costo. «L'abilitazione alla caccia», ricorda il consigliere con delega all’Ambiente, Simone Murtas, «non è una formalità, ma un percorso teorico-pratico, severo e selettivo. La commissione è di sei membri: due funzionari dell’ente, un medico, un avvocato, un armiere e un veterinario». Il consigliere, Emilio Serra, aggiunge: «L’esame si farà grazie alla disponibilità degli uffici e soprattutto dei commissari. L’esame ad agosto consente di praticare da quest’anno l’attività, se si supera la prova e si completa l’iter per le autorizzazioni».

Il Comitato

«Spetta alle Province», ricorda Pisano, «la nomina del Comitato faunistico, Dev’essere operativo prima di decidere qualsiasi azione del settore. Altra priorità è l'attivazione dei Piani di controllo dei corvidi e dei cinghiali, interventi non più rinviabili alla luce dell’aumento dei danni arrecati alle colture agricole e del crescente numero di incidenti stradali causati dalla presenza incontrollata della fauna selvatica. Si deve garantire equilibrio tra tutela della fauna, sicurezza dei cittadini e salvaguardia delle attività agricole».

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