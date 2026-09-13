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Paulilatino.
14 settembre 2026 alle 00:48

«Cacciatori di Sardegna, vanto per l’Italia» 

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Ieri mattina nell’area archeologica Santa Cristina di Paulilatino si è svolto il 28esimo raduno dei veterani dello “Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna di Abbasanta”, nato nel 1968 con il nome di “Falchi di Barbagia”.
È stato padre Marius Minut, cappellano militare della Scuola allievi carabinieri di Iglesias, a celebrare una messa in ricordo dei Caduti.
Al raduno hanno partecipato il generale in congedo Gianfrancesco Siazzu, il primo comandante dello Squadrone, il comandante della Legione carabinieri Sardegna Francesco Rizzo, il sindaco Domenico Gallus, il comandante provinciale dei carabinieri Raffaele Maria Sabino Cirillo e il comandante dello squadrone Cacciatori Giuseppe Castrucci.

«Emozionante l’intervento del generale Siazzu che, con poche e sentite parole, ha idealmente abbracciato i “veterani” del primo Nucleo elicotteristi e i più giovani “Cacciatori di Sardegna”, unendone storia, tradizioni e valori – si legge in una nota a firma del tenente colonnello Cirillo – Nel ricordarne le origini, e richiamando quanto già sottolineato dal generale Rizzo, ha evidenziato come il Nucleo Cacciatori rappresenti un autentico vanto per l’Arma dei Carabinieri, in Sardegna e sull’intero territorio nazionale, per professionalità, capacità operative e competenze».

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