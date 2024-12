Cacciatore muore durante una battuta 

Malore fatale durante una battuta di caccia nelle campagne di Osilo, in provincia di Sassari. Bruno Sassu, 70 anni, residente a Sassari, si trovava da solo quando si è sentito male e si è accasciato al suolo privo di sensi. Il pensionato è morto a causa di un infarto fulminante. La tragedia, ieri mattina intorno alle 9.30, nella zona a valle di San Lorenzo, frazione del Osilo, un’area battuta dai cacciatori nella stagione venatoria.

L’uomo era partito insieme ad altri compagni e si erano poi divisi per prendere ciascuno una posizione fissa nel folto della boscaglia. Il pensionato ha avvertito un malore improvviso ed è caduto a terra perdendo conoscenza. Al momento dei richiamo da parte degli amici, l’uomo non ha risposto al cellulare. È stato rinvenuto nelle stessa postazione scelta intorno alle 10.30, un’ora dopo il decesso, quando ormai ogni tentativo di attivare le manovre per rianimarlo si sarebbe rivelato inutile. Immediata la chiamata ai numeri d'emergenza, che hanno fatto accorrere i soccorritori dell’elisoccorso Areus sbarcato con l'equipe di bordo del 118: il medico tuttavia ha potuto solo constatare il decesso. A nulla sono valsi gli sforzi per riportarlo in vita.

Per il recupero della salma si è dovuto attendere il nulla osta del magistrato della Procura di Sassari. Sul posto anche i carabinieri del comando provinciale di Sassari che hanno eseguito gli accertamenti di rito.

RIPRODUZIONE RISERVATA