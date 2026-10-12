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Olbia.
13 ottobre 2026 alle 00:09

Cacciatore indagato, sequestrate le armi 

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Sequestro del fucile e di tutte le armi all’interno della sua abitazione, sospensione della licenza di caccia e segnalazione alla Procura della Repubblica per diversi reati (tutti da dimostrare). Sono i primi provvedimenti a carico dell’uomo accusato di avere ucciso a fucilate il pastore maremmano di proprietà di un olbiese. I fatti sono avvenuti la mattina dello scorso otto ottobre nella località Su Trambuccone, alla periferia di Olbia. I Carabinieri hanno già identificato la persona che avrebbe sparato almeno due colpi di fucile contro il cane Zeus, freddando il povero animale. Si tratta di un cacciatore che si trovava nella zona di Su Trambuccone per una battuta. Ma il personale dell’Arma sta verificando anche un’altra circostanza. Il proprietario del cane ucciso ha riferito di essere stato minacciato con il fucile dal cacciatore, al quale aveva chiesto (prima che freddasse il maremmano) di allontanarsi dal suo terreno.

Stando al poco che trapela dalle indagini la persona sotto accusa avrebbe spiegato la sua reazione con l’atteggiamento aggressivo del cane Zeus nei confronti dei suoi segugi da caccia. Ma, stando ai primi elementi raccolti, per ora la condotta del cacciatore appare sproporzionata. La Lida di Olbia ha confermato l’intenzione di supportare il proprietario di Zeus in un eventuale azione legale contro il presunto responsabile dell’uccisione del cane. Tra l’altro il cacciatore indagato sarebbe stato visto mentre cercava di nascondere il corpo del cane ucciso. La Procura di Tempio ha disposto l’autopsia sul corpo del maremmano.

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