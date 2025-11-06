Cacciatore grave dopo la caduta 

Era a caccia di colombacci in una zona impervia di Seulo che costeggia il Flumendosa. Poi la brutta caduta e i soccorsi con l’elicottero che lo ha trasportato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari. Vittima dell’incidente Antonello Pasquali, 84 anni portati con grande freschezza anche grazie alla sua attività come maestro di judo. Lui, che vive a Seulo, ha la passione per la caccia. E ieri, sebbene da solo, ha raggiunto una zona che ben conosce da sempre.

Intorno a mezzogiorno, però, la caduta che lo ha fatto precipitare in una scarpata. Nonostante fosse ferito e dolorante, ha avuto la forza di chiedere aiuto. Alcuni ragazzi lo hanno sentito e hanno allertato il 118.

L’incidente

L’uomo aveva appena cacciato un colombaccio. Mentre cercava di raggiungerlo è improvvisamente scivolato. La caduta lo ha fatto precipitare in un dirupo. Non solo. Ha sbattuto anche la testa. Ha perfino rischiato di finire nel fiume che scorre accanto. Ma, per sua fortuna, si è fermato poco prima, senza giungere in acqua, comunque vicino al Flumendosa.

A quel punto ha iniziato a chiedere aiuto. Non c’erano amici con lui, ma le sue urla sono state sentite da alcuni giovani. Sono stati loro a dare l’allarme e a mobilitare subito i soccorsi.

L’elicottero

Viste la gravità della situazione e l’area impervia da raggiungere è stato disposto l’intervenuto dell’elicottero di Areus che ha accompagnato l’anziano cacciatore all’ospedale Brotzu. L’uomo è stato subito sottoposto ad accurati accertamenti medici anche perché, sulla base delle prime notizie, le sue condizioni sono apparse molto serie. In serata a Seulo sono giunte notizie più rassicuranti. Sebbene molto provato da varie ferite, l’uomo sarebbe fuori pericolo.

