Cacciatore ferito, muore in ospedale 

È morto per un’emorragia, nonostante l’immediato intervento in sala operatoria. Inutile il disperato tentativo dei medici di salvare la vita al cacciatore 64enne di Villacidro, ferito nel pomeriggio di ieri nelle campagne di Aglientu durante una battuta di caccia al cinghiale. L’uomo, un carabiniere in pensione, è stato colpito all’addome da un proiettile di rimbalzo, e, subito soccorso, è stato trasportato in gravissime condizioni dall’elisoccorso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Una zona impervia

Un altro incidente di caccia in Sardegna; ormai la cadenza, purtroppo, è quasi settimanale. Ieri pomeriggio, intorno alle 16, è scattato l’allarme per 118 e Carabinieri nelle campagne di Mascarizzu, a diversi chilometri dal centro abitato di Aglientu. Il cacciatore di Villacidro, impegnato con la sua compagnia in una battuta al cinghiale, si è accasciato a terra davanti a un amico. Le persone presenti si sono subito rese conto che aveva una profonda ferita all’addome. Il cacciatore era stato colpito da un proiettile vagante. La zona dell’incidente è impervia, immediatamente a ridosso della provinciale Santa Teresa-Castelsardo, e non consente un accesso facile dei mezzi di soccorso. In ogni caso un’equipe del 118 è riuscita ad arrivare a Mascarizzu, e una volta verificate le condizioni del cacciatore, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato stabilizzato e caricato sull’elicottero di Areus. Il paziente è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ma le sue condizioni sono poi precipitate.

I sequestri dell’Arma

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Tempio hanno accertato che il proiettile che ha raggiunto la vittima dell’incidente non ha seguito una traiettoria diretta dal fucile, ma si tratta di un colpo di rimbalzo. I militari, intervenuti nelle campagne di Aglientu, coordinati dal comandante Massimo Palma hanno identificato tutte le persone presenti nella zona della battuta. Quindi sono stati sentiti i cacciatori che erano vicini alla vittima al momento del ferimento. La prima ricostruzione sembra avere confermato la circostanza di un tiro deviato da una roccia. I militari hanno sequestrato, su ordine del pm di Tempio, armi e cartucce per tutte le verifiche del caso. La settimana scorsa la Sardegna ha pianto due giovani morti nelle campagne di Quartucciu.

