Incidente di caccia ieri nelle campagne di Nulvi per un 68enne, rimasto ferito da una fucilata mentre si trovava insieme ad altre persone. Secondo una prima ricostruzione l’uomo era impegnato, di prima mattina, in una battuta di caccia in alcuni terreni al confine tra il Comune dell’Anglona e quello di Osilo. A un certo punto, per cause in corso di accertamento, è stato raggiunto alla gamba da un colpo di proiettile di rimbalzo, con una dinamica quindi del tutto fortuita. Il proiettile ha provocato un’abbondante fuoriuscita di sangue e sono stati subito allertati i soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che, vista la situazione, hanno provveduto a fermare l’emorragia tamponando la ferita. Sarebbe stato troppo rischioso però trasportare l’uomo, che è sempre rimasto cosciente, in ambulanza fino a Sassari. Per questo motivo si è allertato l’elicottero Areus che, atterrato nelle vicinanze, ha caricato il 68enne, che sarebbe originario di Osilo. Il velivolo lo ha condotto verso l’ospedale Santissima Annunziata, in codice rosso, anche se le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Sono i carabinieri a indagare sull’ennesimo episodio, avvenuto durante le battute di caccia nell’Isola. (e.fl.)

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