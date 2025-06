Cacciato dalla chiesa col cane guida 

«Oggi faccio fatica ad andare in chiesa, e non perché non ne senta il bisogno, ma perché non mi sento accolto. Eppure dovrebbe essere un luogo di pace, aperto a tutti». Gianpiero Melis, gesturese di quasi sessant’anni, disabile e ipovedente, da otto anni accompagnato dal suo cane guida Mora, racconta così un disagio profondo, maturato in anni di episodi discriminatori, a sua detta, legati proprio alla presenza del cane.

Il fatto

Melis racconta che l’apice è stato raggiunto domenica 27 aprile nella chiesa di Santa Maria Egiziaca di Gesturi. Quel giorno, in occasione della messa solenne, ha preso posto in una bancata: «Era un banco a metà chiesa, sulla sinistra, dove c’era posto anche per Mora – racconta –. Ero consapevole di non disturbare nessuno. Mentre si attendeva l’inizio della funzione, si è avvicinato un confratello della Confraternita del Santo Sepolcro e in tono perentorio mi ha ordinato di spostarmi perché lì si dovevano sedere “altre persone” e che dovevo andare in una sedia laterale, accanto all’altare». Melis ha fatto valere i propri diritti, ma un secondo confratello, Filippo Medda, si è aggiunto alla richiesta, insistendo per il cambio di posto. «Sono uscito dalla chiesa turbato e mortificato. Ero lì per pregare, non per essere messo alla porta, e questo l’ho detto anche a una suora che mi ha rivolto la parola quando stavo andando via».Dalla Confraternita, proprio Medda, ci tiene a spiegare quanto accaduto: «Nessuno voleva cacciarlo ed è stato un malinteso. Aveva occupato da solo un banco da sei sedute, nella parte davanti. Il confratello Giovanni Zedda gli ha chiesto di cambiare posto, senza cattiveria, perché così, in quei posti, si sarebbero sedute anche altre persone che, vedendo la presenza del cane, non si sarebbero sedute per paura o per altre ragioni, tutto qui».

Il precedente

Melis sottolinea però di aver vissuto situazioni simili anche nel coro polifonico di Gesturi, dove ha cantato per 23 anni. Anche lì il cane guida è stato motivo di tensione. Medda, l’attuale presidente, racconta: «Alle prove c’era chi era allergico o impaurito. Avevamo proposto a Melis una stanza dedicata al cane e inizialmente lui aveva accettato, ma questo si è concluso con un nulla di fatto perché voleva tenersi il cane accanto. Poi se n’è andato dicendo che eravamo intolleranti. Abbiamo provato a richiamarlo, ma non ne vuole sapere. Gli avevamo anche detto: “Veniamo a prenderti e riportarti a casa, così non c’è bisogno di portare il cane, c’ saremmo stati noi”».

Il paese

La vicenda ha scosso Melis che chiede pubblicamente attenzione e rispetto, ricordando anche le discriminazioni di qualche anno fa quando si recò, con Mora, in un ambulatorio a Isili: «Non solo per me, ma per tutte le persone con disabilità che ogni giorno lottano per far valere diritti fondamentali». Più volte, dice, si è rivolto ai carabinieri guidati dal maresciallo Cristian Sicuranza, e ha segnalato l’accaduto al parroco, al sindaco Emilio Serra e al proprio medico di famiglia. Il parroco, don Nicola Pinna, dice di averlo ascoltato ma che non era presente nel momento in cui si sono verificati i fatti «quindi non posso sapere come sono andate le cose».

