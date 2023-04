«Cacciato dal partito per motivi di parentela Zero sconti alla Giunta» 

«È stato un grosso errore, mio cognato non era il partito. Sono stato cacciato esclusivamente per la mia parentela».

L’esordio non è stato dei più teneri. Davide Tatti si riaffaccia a Palazzo degli Scolopi come primo dei non eletti nella lista dei Riformatori, dopo l’ingresso in Giunta di Carmen Murru. In realtà la sua parentesi nel partito del sindaco, appena sei mesi dopo una militanza ventennale all’interno di Fortza Paris, si era già chiusa ad agosto e non per suo volere.

È stato espulso dopo che sua nipote Giulia, figlia di Mauro Solinas, si è candidata alle elezioni Politiche con la Lega.

La accusano di anteporre gli interessi familiari a quelli cittadini. Secondo Giuliano Uras è stato proprio Mauro Solinas ad orchestrare il suo rientro polemico in Aula.

«L’intervento di Giuliano Uras è di basso livello, scadente. È stato il primo a tenere in scacco la maggioranza. Peraltro è già stato bocciato molte volte dagli elettori, dovrebbe farsi un esame di coscienza».

Effettivamente il suo atterraggio in piazza Eleonora è stato abbastanza turbolento.

«Bisogna fare un passo indietro. Nasce tutto dall’immediato post-elezioni: questa guerra fra gruppi ha portato alla quasi esclusione del partito dalle decisioni della maggioranza. In quattro, con la mia candidatura, quella di mia nipote Giulia, di Carmen Murru e di Antonio Iatalese abbiamo portato quasi 1.500 voti alla coalizione. Aldilà degli accordi, si sarebbe dovuto tenere in considerazione il volere degli elettori nell’assegnazione degli assessorati. Invece il sindaco è in balia di personaggi come Giuliano Uras e Francesco Mura».

Prenderà parte assieme a Licheri e ad Angioi al gruppo misto. Ma ha avuto corteggiatori in quest’ultimo periodo?

«Qualche contatto c’è stato. Ho scelto di non schierarmi perché il mio unico interesse è il bene della città».

Nessuno sconto alla Giunta Sanna quindi.

«Non ne farò passare liscia una, sarò duro e severo. Finora si è perso troppo tempo in manovre orientate alle prossime elezioni regionali».

In maggioranza molti temono che la nascita del gruppo misto sia propedeutica alla richiesta di un assessorato.

«Parliamoci chiaro. Ma è ipotizzabile che un gruppo appena costituito possa accampare pretese? È davvero prematuro, mi stupisce la reazione dei partiti».

C’è qualche assessore che secondo lei non sta facendo bene?

«Più di uno. Vedo delibere su delibere, tante dichiarazioni ma pochi atti concreti e nessun cantiere».

