Cacciarru: «Sosteniamo Usai» 

L’attuale consigliere di minoranza e segretario di “Azione del Sulcis Iglesiente” Alberto Cacciarru, farà parte della lista civica “Progetto per Iglesias” e alle prossime comunali sosterrà la candidatura al ruolo di primo cittadino di Mauro Usai.

«La lista “Progetto per Iglesias” vuole essere un laboratorio che esplora spazi nuovi del luogo politico anche per il dopo elezioni. - spiega Cacciarru - È rappresentata la componente civica fondamentale, che la caratterizza fin dal 2015, anno della fondazione, ed è composta da donne e uomini di buona volontà che hanno deciso di scendere in campo con serietà e competenza perché credono fortemente nella loro città e vogliono vederla rinascere. Questa composizione rappresenta la capacità inclusiva non solo della lista, ma anche del candidato sindaco Usai e da qui la scelta di sostenerlo, attorno al quale tutte queste forze si ritrovano».

Nella lista compaiono i nomi di Pietro Serio (assessore alla Pubblica istruzione con delega alle Politiche abitative, nella Giunta di Emilio Gariazzo) e di Maurizio Cerniglia, attuale coordinatore per il Sulcis Iglesiente di “Italia Viva” e veterano della politica amministrativa cittadina (ricoprì anche il ruolo di vice sindaco nella Giunta Perseu): «Il connubio con Alberto Cacciarru è sorto per portare avanti un progetto formato da persone desiderose di mettersi a disposizione dei cittadini ed operare per il bene della comunità. - dichiara Cerniglia - Come già avvenuto nel 2018, quando “Progetto Iglesias” scelse di appoggiare la candidatura di Usai, il nostro gruppo lavorerà per permettere all’attuale sindaco di poter amministrare per altri cinque anni. Quanto costruito è sotto gli occhi di tutti, la rinascita della città è innegabile e inoltre bisogna anche tenere in considerazione il biennio contraddistinto dalla crisi pandemica».

Fra i candidati della lista di “Progetto Iglesias” compaiono anche le figure di Annibale Zucca (ex dipendente comunale e presidente dell’Aned), Fabrizio Cartabellotta (autista soccorritore) Massimo Sias (commerciante), Enrico Scano (professore d’inglese) e alcuni giovani come Alessandro Cadoni (studente), Francesca Bozzato, Luana Pilia e Gianluigi Troncia.