Caccia tragica, fucilata fatale per un sartigliante 

Sarebbe dovuta essere una giornata di festa. E invece quella fucilata, partita per errore, ha fatto calare il gelo sull’apertura della caccia grossa: ieri pomeriggio, nelle campagne di Sedilo, ha perso la vita Filippo Vidili, 50 anni maniscalco, residente a Bosa ma legatissimo a Oristano e alla Sartiglia.

L’ex presidente dell’associazione cavalieri è stato colpito accidentalmente da un compagno di battuta e nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Profonda commozione in città, dove era conosciutissimo e nel centro della Planargia, dove viveva con la moglie e la figlia.

L’incidente

Insieme a un amico, Vidili di buon mattino aveva raggiunto l’Alto Oristanese per inaugurare la stagione di caccia al cinghiale, ospiti di una compagnia di Sedilo. Grande entusiasmo, prima di iniziare qualche foto col telefonino e uno scatto panoramico nella zona dell’Omodeo come testimonia l’ultima “storia” pubblicata dal 50enne sul proprio profilo Facebook. Una giornata come tante altre da trascorrere all’aria aperta inseguendo una delle sue grandi passioni che però ieri pomeriggio lo ha tradito.

Intorno alle 16.30 il terribile incidente in località Padru poco distante dalla galleria della Statale 131 Dcn. Secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il colpo che ha raggiunto Vidili all’addome sarebbe partito dal fucile di uno dei compagni di battuta.

L’allarme

Un colpo sordo che ha richiamato l’attenzione di tutta la compagnia di cacciatori mentre il 50enne si è accasciato al suolo. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai compagni che, senza perdere un minuto, hanno dato l’allarme. Nelle campagne di Sedilo sono arrivate le ambulanze del 118 e anche un elicottero dell’Areus, immediati i soccorsi con i medici che hanno cercato di rianimarlo. Tentativi andati avanti per oltre quaranta minuti, un tempo lunghissimo che però non è bastato per salvargli la vita. Troppo gravi le ferite riportate, con quella fucilata che ha raggiunto organi vitali senza lasciare scampo a Vidili.

L’indagine

Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno cercato di ricostruire le fasi dell’incidente raccogliendo le testimonianze degli altri cacciatori. Secondo i primi riscontri non c’è stato alcun rimbalzo, il colpo è stato diretto e sarebbe partito dal fucile di un 55enne, oristanese. Un incidente, uno dei tanti che purtroppo capitano di frequente nelle battute di caccia al cinghiale e che ieri ha avuto conseguenze tragiche proprio nel giorno di apertura della stagione venatoria. La procura di Oristano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, il cacciatore che ha esploso il colpo presumibilmente sarà indagato mentre sul corpo di Vidili è stata disposta l’autopsia.

