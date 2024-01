Caccia grossa, sono spariti i cinghiali 

Meno cinghiali, colpa della siccità. I suini selvatici faticano a trovare cibo e restano lontani dalle zone battute dai cacciatori isilesi. Bottino dimezzato rispetto alla passata stagione. Mancano ancora poche settimane alla chiusura della caccia grossa ma le compagnie del paese confermano una diminuzione sensibile delle prede: «E anche gli animali che abbiamo preso», dice Elio Ghiani della compagnia dei cosiddetti “Talebani”, «erano magri proprio a causa della mancanza di piogge degli ultimi mesi».

Il bilancio

Se l’anno scorso i numeri sfioravano i trecento cinghiali uccisi, quest’anno ci si è dovuti accontentare di circa la metà, ritornando dunque agli standard degli anni passati. Ma c’è un aspetto positivo: non sono stati rinvenuti animali morti a causa delle peste suina, al contrario di quanto accadeva in passato.

Caccia grossa, che passione, a Isili si sono formate tre compagnie: oltre ai “Talebani”, ci sono le “Tigri” e i “Demuru”. Giovani e meno giovani, esperti e principianti condividono una passione che si tramanda di padre in figlio ma che sta attirando anche chi non ha avuto modo di viverla in casa. E così sono i veterani che trasmettono le proprie conoscenze e i segreti per vivere questo sport divertendosi in totale sicurezza.

La passione

«Ormai la caccia», dice Saverio Orgiu delle “Tigri”, «in Sardegna non è solo più un hobby ma fa parte della nostra cultura e della nostra tradizione». A Isili sono un’ottantina le persone che praticano la caccia. Un’attività che non si limita alla domenica ma prevede una preparazione accurata perché tutto avvenga nel pieno rispetto delle regole. Ogni compagnia ha una zona riservata dove andare a cacciare, per questo è necessario che vengano curati i rapporti con i proprietari dei terreni oppure con i Comuni e quando un capo viene abbattuto fare i prelievi degli organi previsti dalla campagna contro la peste suina e poi contattare la forestale e i veterinari.

In campagna

Anche tra le compagnie c’è un tacito accordo che permette di divertirsi nel pieno rispetto e senza invadere lo spazio altrui. Ognuna ha le sue caratteristiche, le sue tradizioni, gli aneddoti da raccontare. «Ogni domenica», sorride Mario Demuru dell’omonima compagnia, «la regola è che chi ha sbagliato il tiro al cinghiale deve preparare il caffè per tutti». E i “Demuru” possono anche vantare la presenza dell’unica donna cacciatrice, Gloria Demuru.

Fra le “Tigri” invece hanno fatta la loro comparsa i primi bambini che seguono i loro papà in questa avventura.

Un fatto accomuna le tre compagnie isilesi: «Siamo impegnati nella salvaguardia della natura, ogni anno aiutiamo a pulire e a tracciar ei sentieri antincendio».

