Caccia grossa, quindici compagnie nei boschi 

Quindici compagnie di caccia grossa composte mediamente da venti persone ciascuna. A Iglesias la stagione è cominciata alla grande anche se, ogni apertura della stagione venatoria, divide puntualmente gli appassionati di questa attività e chi invece ne vorrebbe l’abolizione. Ma ultimamente capita sempre più frequentemente di trovarsi faccia a faccia con un gruppo di cinghiali che grufola indisturbato per le vie cittadine e questo fa capire l’importanza della caccia che, se praticata secondo criteri responsabili che tengano in conto il rispetto e la conoscenza dell’habitat e della fauna selvatica, può davvero contribuire al mantenimento degli equilibri tra uomo e natura.

L’attività

«Negli ultimi anni - racconta Pinello Cossu, 73 anni, cacciatore iglesiente ancora in attività e presidente dei Cacciatori sardi riuniti - si è assistito a un mutamento della fauna selvatica. Alcune specie, soprattutto tra i volatili, sono pressoché scomparse. Questo comporta che altre prendano il sopravvento e prolifichino in maniera incontrollata causando danni anche ingenti al territorio. Per questo motivo anche dalle nostre parti l’attività venatoria, nei tre mesi in cui si può svolgere, contribuisce a mantenere equilibrato il sistema floro-faunistico». Attualmente nel territorio cittadino i cacciatori sono quasi 300. Ci sono due autogestite, una di Iglesias, nel territorio di Gennuatza di competenza della compagnia Tornù e una a Nebida, la Muntangia, che raggruppa le compagnie Armosini, Demuro e poi Cuccucuru e Podda che gestiscono la stessa compagnia. La Tornù e la Armosini sono le più longeve e con il ricambio generazionale hanno mantenuto viva la tradizione familiare. C’è poi la compagnia Evaristo fondata dai fratelli Ennio e Franco, ora gestita dai loro eredi, che vanta l’età media minore. Le altre sono le compagnie Basolu Lenzu, Desogus, Pacini, Ruggeri, Littarru (2), Melis, Locci, Granella e Lai.

I problemi

«La caccia è una tradizione che viene tramandata di padre in figlio - racconta Fabio Fadda, 51 anni, cacciatore e profondo conoscitore del settore - e come tale meriterebbe una rivalutazione da parte dei sempre più numerosi detrattori. Noi cacciatori abbiamo un profondo legame con la natura fatto di rispetto ma anche di azioni concrete per la sua salvaguardia. Negli ultimi sei anni abbiamo contribuito, in accordo con la Regione, al debellamento della peste suina fornendo alla Asl i campioni di sangue di ogni capo abbattuto per segnalare eventuali focolai». C’è da registrare piuttosto, come fa notare Pinello Cossu, una certa assenza da parte delle istituzioni: «Da 2012 è stato smantellato il Comitato provinciale faunistico e, nel contempo, non sono state più ripristinate le zone di ripopolamento e cattura che sono così diventate oasi con divieto di caccia. Il risultato è che gli enti preposti alla tutela, salvaguardia e censimento della fauna selvatica non abbiano più cognizione dell’attuale stato delle cose e di conseguenza viene difficile, senza un coordinamento garantire quell’equilibrio naturale tra uomo e natura».

