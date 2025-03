Caccia grossa, passione di famiglia 

Per i guspinesi, Arcuenteddu e Arcuentu sono i nomi di due massicci vulcanici che dominano la piana del Campidano. Da due stagioni il binomio è anche il nome di una squadra di caccia grossa che quest’anno è stata capace non solo di stabilire record di abbattimenti, ma anche di distinguersi per il rispetto e la cura dell’ambiente. È guidata dai quattro fratelli Armas. Cristian è il capo caccia. Luca è il capo canaio. A loro si affiancano Massimo e Sandro, formando un nucleo familiare che ha dato solidità al gruppo.

Risultati straordinari

Sul piano sportivo, la squadra ha ottenuto risultati straordinari: 108 cinghiali abbattuti solo nelle giornate venatorie di questa stagione, con un record di sedici in una sola battuta. Numeri che ne hanno fatto la squadra più forte dell’anno a Guspini, dove attualmente operano cinque realtà venatorie. «Sappiamo di non essere i più bravi», chiosa Luca Armas, «ma questa stagione siamo stati i più forti». Per commemorare l’annata venatoria hanno realizzato delle targhe ricordo: una in particolare indica Nicola Carboni come il miglior battitore della squadra, mentre una seconda evidenzia le abilità balistiche di Marco Murru che, con dodici cinghiali abbattuti, non ha sbagliato un colpo.

I rifiuti raccolti

Ma “Arcuenteddu e Arcuentu” non è solo caccia. Prima dell’apertura della stagione la squadra celebra il rispetto per la natura, che va oltre la semplice passione venatoria. «Siamo un gruppo composto di amici da una vita. E prima di ogni apertura di caccia ci dedichiamo alla pulizia di tanti sentieri trascurati e abbandonati della zona, oltre a recuperare qualsiasi rifiuto che troviamo in campagna buttato da persone irrispettose», racconta Luca. Nata ufficialmente due stagioni fa, la squadra affonda le sue radici in una storia familiare che ha visto nei quattro fratelli Armas il motore principale. Il loro amore per la montagna e le loro abilità venatorie hanno coinvolto nel tempo amici e appassionati non solo di Guspini, ma anche di Gonnosfanadiga e Villacidro, fino a formare un gruppo di una trentina di componenti.

Sulle orme dei maggiori

L’amore per la caccia non è nato per caso: Luca e Cristian, essendo più piccoli di una decina d’anni, hanno seguito le orme dei fratelli maggiori Massimo e Sandro che facevano già parte di un’altra squadra. È bastato un invito una domenica da parte dei fratelli maggiori per accendere la passione tra caccia, cani e montagne. «Da quel momento abbiamo capito che la passione per i boschi, i cani e la caccia era destinata a diventare parte della nostra vita», dicono Luca e Cristian. Quest’ultimo è l’attuale capocaccia. Per “Arcuenteddu e Arcuentu” il successo non nasce solo dall’abilità, ma anche dall’affiatamento e dall’organizzazione della squadra. «La nostra vittoria non è nei numeri», spiega Luca. «È nei momenti trascorsi insieme, nel calore di un fuoco acceso, nei racconti tra un bicchiere di vino e un piatto condiviso e il rispetto per la natura e per le sue regole».

